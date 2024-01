O recém-inaugurado Calçadão da Mirandela ficou completamente alagado após as fortes chuvas em Nilópolis - Reprodução/ Redes Sociais

Nilópolis – O forte temporal que caiu na noite desta quarta-feira (03), em Nilópolis, causou transtornos para os moradores na volta para suas residências com várias ruas alagadas na cidade.



Nas redes sociais, nilopolitanos registraram diversos alagamentos, como, no recém-inaugurado Calçadão da Mirandela e nas ruas no centro do município, e também no túnel do bairro de Olinda, que passa por debaixo da linha férrea, que encheu até o nível da rua, impossibilitando a travessia.

Outros moradores registraram casas que foram alagadas devido as fortes chuvas e as cheias das ruas.

O túnel de Olinda ficou completamente alagado com as fortes chuvas impossibilitando a passagem de moradores Reprodução / Redes Sociais