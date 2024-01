O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Selminha Sorriso e Claudinho, marcaram presença em Maceió - Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 02/01/2024 23:00

Maceió - A Beija-Flor de Nilópolis foi uma das grandes atrações no Réveillon de Maceió (01), na Orla de Ponta Verde. A escola de samba nilopolitana arrastou uma multidão pela bela paisagem da capital de Alagoas, num trio elétrico animando a galera com sambas antigos, e claro, o de 2024, que levará para a Marques de Sapucaí, o enredo “Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, destacando a cultura local com o personagem ilustre do Carnaval alagoano, como figura central.

A apresentação contou com as presenças do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Selminha Sorriso e Claudinho, passistas e a vitoriosa bateria. Tudo com muita diversão, festejo e samba no pé.

A Beija-Flor será a segunda escola de samba a desfilar no domingo de Carnaval (10/02), em 2024, com o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo.

