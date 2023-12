Os formandos do Curso de Gastronomia da Faetec Nilópolis - Divulgação / Faetec

Publicado 29/12/2023 10:53

Nilópolis - A hora chegou para 18 alunos da Faetec Paiol, em Nilópolis. O dia 13 de dezembro ficará guardado na memória desses estudantes, por ser a primeira turma do Curso Técnico em Gastronomia formada na unidade nilopolitana. No mesmo dia, também se formaram outros cinco alunos do Curso Técnico em Modelagem do Vestuário e nove do técnico em Informática.



“No ano que comemoramos 11 anos de história a serviço da educação, estou muito orgulhosa da caminhada de todos esses alunos. É muito representativo estarmos formando nossa primeira turma em Gastronomia. E esse foi um ano desafiador, cheio de aulões, reforços, simulados, trabalhos, provas e muitos eventos. Foi um 2023 intenso e único. Hoje, todos estão orgulhosos de nossos formandos, que agora iniciam um novo desafio e nova aprendizagem no nível superior”, declarou a diretora da unidade, Patrícia Monteiro.



Moradora de Mesquita, Jaqueline Santos, de 47 anos, fez diversos cursos na Faetec. Em 2022, cursou Qualificação Profissional de Cozinheiro (em Quintino) e Auxiliar de Cozinha e Padeiro (em Nilópolis), e se orgulha em dizer que é formada na primeira turma de Gastronomia, que além de capacitação, trouxe memórias afetivas.

“Lembrei da minha avó cozinhando. É incrível transformar os alimentos e servir com amor as pessoas, levar experiências diferentes e agradáveis. A importância de me reinventar, de ter novos conhecimentos e expectativas me fez perceber o quão bom é estudar. Eu amo a parte de confeitaria e panificação, mas o ato de cozinhar é maravilhoso. Acredito em poder abrir meu negócio, porque infelizmente a maioria das empresas não tem muita abertura para pessoas com mais idade. Eu gostaria muito de ter a experiência de cozinhar, absorver esse universo de maneira diferente, do que apenas na nossa em casa ou só no curso”, finalizou Jaqueline.

A Diretora de Desenvolvimento de Educação (DDE) da Faetec, Marcia Farinazzo, compareceu à formatura e muito emocionada agradeceu a equipe da Faetec Paiol e a todos os formandos.



“Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Faço parte dessa história, ajudando a implementar esse curso Técnico em Gastronomia, objeto de desejo de tantos alunos dos cursos de qualificação. É uma gratidão ver a primeira turma desse curso se formando. Saber que vocês agarraram essa oportunidade e foram exemplares em tudo que fizeram. O nome que a Faetec Paiol tem hoje é graças a vocês pela dedicação, à equipe da escola que é guerreira e à direção que é incansável. Parabenizo todos”, finalizou a diretora, que aproveitou para informar que a Faetec Paiol deve receber, em breve, um Curso Técnico em Eventos.



Para encerrar o evento, foi servido um jantar produzido pelos agora formandos. E eles não pouparam na qualidade do menu. Foram servidos polpetone recheado com queijo servido com musseline de batata inglesa (gastronomia italiana), arroz de carreteiro (gastronomia brasileira) e massa (penne) servida com frutos do mar (gastronomia asiática).