Com a presença do Papai Noel, mais de 200 crianças brincaram, lancharam e ganharam presentesDivulgação / Faetec

Publicado 28/12/2023 12:51

Nilópolis - Um evento para a Comunidade do Paiol, reunindo profissionais e filhos e moradores locais, preocupado em mostrar o verdadeiro espírito do Natal. Assim foi o Natal Solidário, que aconteceu na tarde da última sexta-feira (22), na unidade da Faetec, em Nilópolis. Com a presença do Papai Noel, mais de 200 crianças brincaram, lancharam e ganharam presentes. Foi a oportunidade de mostrar aos responsáveis os trabalhos que são realizados na unidade e informar que as inscrições dos cursos serão abertas na primeira quinzena de janeiro.



Todo evento foi organizado pela turma do curso de Organização de Festas Temáticas, que também realizou campanha para arrecadação de brinquedos desde de outubro, e contou com a colaboração de muitos alunos, professores e amigos. As turmas do curso de Confeitaria fizeram os bolos, já os funcionários, professores e alunos do Curso Técnico em Gastronomia prepararam a Ceia, que teve arroz, maionese, farofa e frango assado.

Depois que o Papai Noel distribuiu os presentes, a hora mais esperada, aconteceu o sorteio de duas bicicletas, uma para menino e outra para menina Divulgação / Faetec



"Dentro da escola realizamos diversas interações entre alunos e moradores do local, além das famílias e responsáveis de estudantes de outras instituições, e até entre o corpo docente. Todo esse trabalho é muito importante para construir a cidadania, tanto na vida dos alunos quanto na própria comunidade", afirmou a diretora da unidade, Patrícia Monteiro.

Depois que o Papai Noel distribuiu os presentes, a hora mais esperada, aconteceu o sorteio de duas bicicletas, uma para menino e outra para menina. Para Patrícia, o Natal é uma data muito importante e que traz muitas lembranças afetivas, além de reunir famílias para orações, falar do nascimento de Jesus, da ceia e das trocas de presentes.

As turmas do curso de Confeitaria fizeram os bolos, já os funcionários, professores e alunos do Curso Técnico em Gastronomia prepararam a Ceia, que teve arroz, maionese, farofa e frango assado Divulgação / Faetec



"Infelizmente, muitas crianças nunca vivenciaram esse momento tão sublime e é exatamente onde entra a nossa escola com esse evento. Além de fazer o trabalho educacional, devemos ter um olhar diferencial para o social, falar sobre a importância dessas memórias, trabalhar a cidadania, educação, esporte, que precisam caminhar juntos. Através desses pilares teremos cidadãos mais conscientes e menos individualistas. Essas ações deixam as pessoas mais emotivas e principalmente de se colocarem no lugar do outro", finaliza a diretora.