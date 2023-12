Devido ao cenário de temperaturas elevadas e alto consumo de água, a regularização total do fornecimento de água poderá levar até 48 horas - Divulgação / Cedae

Publicado 26/12/2023 23:09

Baixada Fluminense - O Sistema Guandu, sob gestão da Cedae, operou com capacidade reduzida, do final da manhã até o início da tarde desta terça-feira (26), ocasionando impactos no fornecimento de água tratada realizado pela Águas do Rio na Capital (Centro e zonas Norte e Sul) e nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As regiões mais afetadas foram, principalmente, as pontas da rede de distribuição e as áreas elevadas dessas localidades.

Responsável pela produção de 80% da água tratada que abastece a Capital e a Baixada Fluminense, o Sistema Guandu já teve a operação integralmente restabelecida. A distribuição de água nessas regiões está em processo de normalização gradativa. No entanto, em um cenário de temperaturas elevadas e alto consumo de água, essa regularização do fornecimento poderá levar até 48 horas.

A Águas do Rio orienta os seus clientes a adiarem atividades de alto consumo de água até a normalização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.