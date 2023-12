O Curso de Tranças esteve os mais procurados na Secretaria Municipal de Trabalho - Divulgação / PMN

Publicado 21/12/2023 17:55

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (SEMTRAB) de Nilópolis, atendeu 8.245 cidadãos nilopolitanos durante o ano de 2023. Dudu Amorim, titular da pasta, comemorou os números e afirmou que, entre esses moradores, 5.944 pessoas buscaram a ajuda do balcão de empregos e, destes, 1.234 foram contratados após participar de processo seletivo.



Visando a qualificação, capacitação ou a recolocação no mercado de trabalho, os servidores da SEMTRAB ofereceram cursos de Marketing Digital nas Redes, Manicure, Designer de Sobrancelhas, Barbeiro, Fotografia e Trança Nagô. Algumas oficinas disponibilizaram oito turmas e outras, seis, aos interessados. Amorim contou que atenderam 2.432 nilopolitanos.



"Realizamos seis palestras para 458 pessoas sobre 'Como conseguir meu emprego', seguido do oferecimento do balcão de empregos", contabilizou Dudu Amorim, também presidente do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho (Fortrab). " E visitamos 16 escolas municipais e estaduais no município, onde abordamos o tema 'Os caminhos para o emprego' para 1.250 estudantes. Queríamos preparar os jovens para o mercado de trabalho. Realizamos uma imersão profissional", explicou.

O secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, comemorou os números de 2023 Divulgação / PMN



Para conseguir uma vaga, é necessário que a pessoa seja residente no município onde está interessado em em garantir a matrícula . Além disso, deve levar xerox do documento de identidade e do comprovante de residência, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Menos nos dias 22 e 29 de dezembro, quando será ponto facultativo a partir do meio-dia.



Desde 2017, o governo federal começou a oferecer pelo aplicativo gov.br uma carteira de documentos digitais no seu celular, entre os quais, vários servem para identificar o cidadão. A ideia é oferecer comodidade e desburocratizar o acesso a vários documentos. Quem tem dificuldades em lidar com tecnologia, pode procurar auxílio na SEMTRAB. Os funcionários entram no aplicativo e cadastram os interessados que não sabem como utilizar o gov.br, para que tenham acesso aos serviços. Eles também confeccionam currículos para as pessoas desempregadas. Em parceria com a Fundação Leão XIII e o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC), a SETRAB disponibiliza a emissão de novos documentos, como carteira de identidade; certidões de nascimento, habilitação, averbação de casamento e certidão de óbito.

Para conseguir uma vaga, é necessário que a pessoa seja residente no município onde está interessado em em garantir a matrícula. Além disso, deve levar xerox do documento de identidade e do comprovante de residência, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Menos nos dias 22 e 29 de dezembro, quando será ponto facultativo a partir do meio-dia.

A Secretaria de Trabalho de Nilópolis fica localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro. O telefone para contato é (21) 3761-6232 / (21) 99353-5890.