Os Cras tem o objetivo de fortalecer a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidadeDivulgação / PMN

Publicado 19/12/2023 19:52

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis inaugurou, no último final de semana, mais dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) reformados, nos bairros Paiol e França Leite. Com o objetivo de fortalecer a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade, as unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Durante a inauguração, o prefeito Abraãozinho (PL) destacou a importância desses espaços revitalizados para o município. “Estamos finalizando esse ano de muito sucesso revitalizando as nossas unidades do CRAS, pra gente atender ainda melhor essas famílias que precisam tanto”, salientou o prefeito.

O CRAS Paiol foi inaugurado no dia 9 de dezembro e atualmente há mais de 7 mil famílias cadastradas, enquanto em França Leite, entregue no último sábado, 16 de dezembro, 6 mil 396 famílias estão cadastradas. "Quanto mais a gente investir, mais a gente vai chegar com eficiência nessas famílias", destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima.



Atendimento no CRAS



Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): O PAIF visa fortalecer os vínculos familiares e comunitários, prevenindo a ruptura de laços familiares, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): O SCFV oferece atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O objetivo é promover a convivência comunitária e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais.

Programa Bolsa Família: O CRAS Nilópolis auxilia as famílias a se inscreverem e se manterem no Programa Bolsa Família, que oferece benefícios financeiros para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.



Cadastro Único (CADÚnico): O CRAS ajuda as famílias a se cadastrarem no CADÚnico, um sistema que reúne informações sobre as famílias de baixa renda. Esse cadastro é essencial para o acesso a diversos programas sociais do governo.



Orientação e encaminhamento: O CRAS fornece orientação e encaminhamento para serviços de saúde, educação, habitação, mercado de trabalho e outros, de acordo com as necessidades específicas de cada família.



Atendimento individualizado: O CRAS pode oferecer atendimento individualizado para famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade, como violência doméstica, abuso sexual, entre outros.