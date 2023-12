O Encontro de Quilombos reunirá duas das escolas de samba mais vitoriosas do Carnaval do Rio de Janeiro - Divulgação / Portela

Publicado 15/12/2023 19:21 | Atualizado 15/12/2023 19:24

Nilópolis – A Avenida Mirandela, em Nilópolis, receberá neste sábado (16), a união de duas grandes campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. A Beija-Flor de Nilópolis recepcionará a coirmã Portela, na última edição do “Encontro de Quilombos”, em 2023. O evento é um ensaio de rua aberto e gratuito em que a escola de samba nilopolitana recebe convidadas pelas ruas da cidade. Um belo aperitivo do “Maior Espetáculo da Terra”, a partir das 18h, na principal via da área central do município.



A Portela se concentra a partir das 18h. Enquanto a Beija-Flor, se reúne às 20h, se apresentando logo em seguida para o público.



PORTELA



A Portela levará para a Sapucaí, em 2024, o enredo “Um defeito de cor”, baseado no romance de Ana Maria Gonçalves, refazendo os caminhos imaginados da história da mãe Preta, Luíza Mahim.



BEIJA-FLOR

A Beija-Flor será a segunda escola de samba a desfilar no domingo de Carnaval (10/02), em 2024, com o enredo “Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo.

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso e Claudinho, estão entre as atrações do Ensaio de Rua "Encontro de Quilombos" Divulgação / Eduardo Hollanda

Serviço - “Encontro de Quilombos” - Ensaio de Rua



Data: Dia 16 de dezembro (sábado);



Convidada: GRES Portela;



Horários: Portela se concentra às 18h, e a Beija-Flor às 20h;



Local: Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis.