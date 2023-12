Os gestores do SAMU da Baixada Fluminense se reuniram no Consórcio Intermunicipal Saúde Baixada Fluminense (Cisbaf) para a premiação anual - Divulgação / Cisbaf

Publicado 14/12/2023 18:06

Nilópolis - O município de Nilópolis ficou em primeiro lugar no Prêmio Regional de Excelência do SAMU pelo segundo ano consecutivo. Os gestores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Baixada Fluminense se reuniram no Consórcio Intermunicipal Saúde Baixada Fluminense (Cisbaf), nesta quinta-feira (14), para o evento que já está em sua segunda edição, e foi tema da última reunião do Exercício 2023 das equipes.



Foram destacadas as conquistas obtidas neste ano, como o reajuste dos repasses federais, os investimentos do governo do estado no serviço, e a diminuição do tempo-resposta no atendimento na região, que reduziu aproximadamente 4% em comparação ao mesmo período do ano passado, e 28% desde o início da mensuração dos dados, o que fator fundamental para o salvamento de vidas.



Em Nilópolis, a base do SAMU está centralizada e estrategicamente posicionada para que atenda com mais agilidade para os nilopolitanos. O município recebeu três novas ambulâncias no dia 27 de fevereiro deste ano. Elas possuem equipamentos modernos e tecnologia de ponta a fim de assegurar atendimento rápido e eficiente a quem necessita.



A primeira reforma entregue no governo do prefeito Abraãozinho (PL), foi o SAMU, em janeiro de 2021, com um novo espaço mais adequado e moderno. "O SAMU é fundamental para o funcionamento da saúde da nossa cidade, atendendo sempre com prontidão a nossa população", afirmou o prefeito Abrãaozinho.



Dra. Rosangela Bello, secretária Executiva do Cisbaf, reiterou a importância do comprometimento das equipes. "O nosso SAMU é o que possui os melhores indicadores a nível regional no estado. O que aumenta a nossa responsabilidade.”

A diretora técnica, Dra. Márcia Ribeiro, apresentou o detalhamento dos critérios avaliados para o segundo Prêmio Regional de Excelência SAMU Baixada Fluminense, que representa a ampliação do vínculo do Cisbaf com as bases do SAMU na região, visando ampliar o acesso da população ao serviço, no menor tempo-resposta possível.



A evolução deste serviço foi um dos critérios avaliados para a premiação, somado a disponibilidade de viaturas, uso de dispositivos tecnológicos disponíveis e prontidão das equipes, que premiou com as primeiras colocações os municípios de Nilópolis, Queimados e Paracambi, respectivamente.