Com essa inscrição, o artesão terá acesso às feiras de artesanato, empório locais e descontos nas lojas parceirasDivulgação / PMN

Publicado 13/12/2023 18:15 | Atualizado 13/12/2023 18:20

Nilópolis - Está previsto para fevereiro do próximo ano um cadastramento dos artesãos nilopolitanos pela Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR), em parceria com a Casa da Mulher Nilopolitana. Com essa inscrição, o artesão terá acesso às feiras de artesanato, empório locais e descontos nas lojas parceiras.

A ideia é promover um selo de parceria do comércio local que apoia esses setores da economia criativa na cidade. Os comerciantes vão oferecer descontos especiais, com opções para que os artesãos não precisem a outros municípios.

A SEMTUR pretende manter a economia aquecida o ano todo, se deslocar a outros municípios, fazendo a economia ficar aquecida o ano todo. Eles receberão depois a carteira municipal que será o registro do artesão ou do trabalhador no setor de gastronomia.

Representantes da Secretaria e da Casa da Mulher já se reuniram com diretores do Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Simcovanil) e do Sindicato de Artesãos da Baixada Fluminense, o SIA Baixada.

O Cadastro será feito na Semtur a partir de fevereiro e terá uma carteira municipal que será o registro do artesão ou do trabalhador no setor de gastronomia, com esse registro ele terá acesso as feiras de artesanato e empório locais e descontos nas lojas parceiras.

A casa da mulher também quer promover uma parceria com banco de currículos e incluir as mulheres em vulnerabilidade social atendidas pela casa da mulher no mercado de trabalho.