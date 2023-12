O Papai Noel e seus assistentes no Calçadão da Mirandela - Divulgação / PMN

Nilópolis - "Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a cantar. Papai Noel vê se você tem a felicidade pra você me dar", tocou a banda que acompanhava o Bom Velhinho, elfos e elfas na chegada ao Calçadão da Mirandela, em Nilópolis, nesta segunda-feira (11). As crianças esperavam ansiosas ao lado dos pais.

A canção de Assis Valente, mesmo após 91 anos, ainda remete adultos e crianças ao período do ano em que grande parte da humanidade volta as atenções para o nascimento de Jesus. "Que a magia do Natal nunca se perca. Um Feliz Natal e um 2024 com muitas vitórias", discursou o prefeito Abraãozinho (PL), com a filha Marlene ao colo, que também aguardava o Papai Noel, com a vice-prefeita professora Flávia (PL) e o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil).

A Casa de Papai Noel funciona de segunda a sábado, está aberta das 13h30 às 19h30. No domingo, estará aberta das 9h às 12h Divulgação / PMN



Primeira da fila para tirar a foto gratuita com o Papai Noel, a jovem mãe Letícia Gama, de 17 anos, carregava o filho Matheus, de 3 meses. " Eu passei aqui ontem e vi que estavam arrumando a casa. E voltei hoje com meu filho. Amava tirar fotos e falar com o Papai Noel", lembrou a moradora do Cabral.



Aluno da Escola Municipal Jorge Deocleciano, Lorenzo, 7 anos, vai todos os anos esperar o Bom Velhinho. Ano passado ele foi até a Praça dos Estudantes e, nesta segunda-feira, estava com a avó Irineia de Souza, graduanda em Física no centro comercial. Ela recebeu a senha com número 22. Lorenzo fez uma lista grande de presente.



Primeira da fila para tirar a foto gratuita com o Papai Noel, a jovem mãe Letícia Gama, de 17 anos, carregava o filho Matheus, de 3 meses. " Eu passei aqui ontem e vi que estavam arrumando a casa. E voltei hoje com meu filho. Amava tirar fotos e falar com o Papai Noel", lembrou a moradora do Cabral.

Aluno da Escola Municipal Jorge Deocleciano, Lorenzo, 7 anos, vai todos os anos esperar o Bom Velhinho. Ano passado ele foi até a Praça dos Estudantes e, nesta segunda-feira, estava com a avó Irineia de Souza, graduanda em Física no centro comercial. Ela recebeu a senha com número 22. Lorenzo fez uma lista grande de presente.

"Eu pedi muitas coisas ao Papai Noel, nem lembro... Ah, sim, eu pedi um lava-jato do jacaré uma pista de skate", contou o menino. " São minipeças de lego, ele tem a maior paciência e monta tudinho", afirmou a avó orgulhosa. Enquanto eles aguardavam sua vez na fila, admiravam os efeitos das máquinas de fumaça e bolhas de sabão. As estrelas no alto da Casa vão ser acessas à noite, dando uma impressão de sonho.

o prefeito Abraãozinho, com a filha Marlene ao colo, que também aguardava o Papai Noel, com a vice-prefeita professora Flávia e o deputado estadual Rafael Nobre Divulgação / PMN



Quem quiser levar os filhos, sobrinhos, netos, afilhados, irmãos ou vizinhos pode visitar a Casa do Papai Noel até a véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Diariamente são distribuídas 300 senhas e cada criança é fotografada com ele e recebe gratuitamente a foto pouco depois.



Quem quiser levar os filhos, sobrinhos, netos, afilhados, irmãos ou vizinhos pode visitar a Casa do Papai Noel até a véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Diariamente são distribuídas 300 senhas e cada criança é fotografada com ele e recebe gratuitamente a foto pouco depois.

Serão oferecidas às crianças, de graça, oficinas de pintura, gorro e cartinha. De acordo com o secretário de Cultura, Antônio Carlos, que organizou toda a atividade, é só chegar e participar. A Casa de Papai Noel funciona de segunda a sábado, está aberta das 13h30 às 19h30. No domingo, estará aberta das 9h às 12h.