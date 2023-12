Os acordes do quarteto foram executados numa combinação perfeita que reuniu uma formação de cordas e uma banda de rock - Divulgação / IFRJ-Nilópolis

Os acordes do quarteto foram executados numa combinação perfeita que reuniu uma formação de cordas e uma banda de rockDivulgação / IFRJ-Nilópolis

Publicado 08/12/2023 18:49

Nilópolis - E quem diria, os Beatles foram parar no Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em um evento realizado na última semana, no auditório da unidade no bairro Frigorífico. O som dos quatro rapazes de Liverpool chegou de graça para o público através da Orquestra Ouro Preto e seu projeto The Beatles.



Os acordes do quarteto foram executados numa combinação perfeita que reuniu uma formação de cordas e uma banda de rock, proporcionando a todos da plateia grandes momentos daquela que é considerada pelos críticos como a melhor banda de rock da história. E o projeto foi apresentado em um momento especial, já que Paul MacCartney está no Basil e vai se apresentar no Rio agora em dezembro.



O evento contou com a presença da comunidade interna e externa do IFRJ, atingindo a lotação máxima de cerca de 200 pessoas no auditório.



A vinda do projeto para Nilópolis é resultado do trabalho da Pró-Reitoria de Extensão e da Direção-Geral do campus. Os organizadores acreditam que ações como essa ajudam a fomentar a prática cultural em todos os Campi.



O maestro Rodrigo Toffolo falou do trabalho da orquestra e do projeto: “A Orquestra Ouro Preto tem se dedicado a conquistar e cativar seu público. A participação em instituições de ensino é crucial para moldar esse crescimento. Acredito que toda orquestra e músico devem permanecer conectados, sempre buscando cativar e contribuir para a formação do público. Este tipo de concerto é de extrema importância. Espero que todos apreciem e que possamos fortalecer os vínculos entre a Orquestra Ouro Preto e o campus Nilópolis”.

Thiago Pinto, diretor-geral da unidade disse: “A apresentação representou um momento único e valioso para toda comunidade do campus. Em um ano de retomada de investimentos e valorização da Cultura, a orquestra estabelece a missão de democratizar o acesso à música de concerto. Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Baixada Fluminense recebeu uma grande orquestra com um concerto aclamado por público e crítica por todo país. Recebi muitos relatos de servidores que participaram do concerto e agradeceram por viver um momento como esse no seu local de trabalho. A comunidade do entorno do campus também esteve presente e ficaram emocionados, pois nunca tiveram a oportunidade de assistir a um concerto em toda vida”, avaliou.