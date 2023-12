Nos demais bairros e municípios da área de atuação da Águas do Rio (Centro, Zona Sul e na Baixada Fluminense), o abastecimento está em fase de recuperação gradativa. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado em até 72 horas - Divulgação / CEDAE

Rio - A manutenção anual preventiva no Sistema Guandu, realizada pela Cedae, foi finalizada na noite desta terça-feira (05), sendo retomada a operação na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu. Todos os serviços programados pela Águas do Rio foram concluídos. Contudo, o fornecimento de água segue suspenso em parte da Zona Norte da Capital, devido à manutenção de outra concessionária, na Rua Marangá, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos demais bairros e municípios da área de atuação da Águas do Rio (Centro, Zona Sul da Capital, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti), o abastecimento está em fase de recuperação gradativa. Nessas regiões, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado gradativamente, em até 72 horas, podendo levar mais tempo nas pontas de rede do sistema, em regiões elevadas ou locais onde forem detectadas ocorrências durante esse processo de retomada da distribuição de água.

Na Zona Norte do Rio, a Águas do Rio aguarda o fim da conclusão do serviço de outra concessionária para retomar o abastecimento nos seguintes bairros: Abolição, Água Santa, Cachambi, Cascadura, Encantado, Engenho de Dentro, Méier, Piedade, Pilares, Quintino Bocaiúva, Todos os Santos, Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Praça Seca e Vila Valqueire.

70 ações de melhoria

Durante o período de paralisação no Guandu, a Águas do Rio aproveitou para realizar mais de 70 ações de melhoria e recuperação nos sistemas de distribuição de água, sendo substituídos registros, válvulas e ventosas e reparados diversos vazamentos, sendo o mais expressivo em uma adutora na Maré, Zona Norte.

Até que o fornecimento de água seja integralmente normalizado, a concessionária solicita aos seus clientes comerciais e residenciais que mantenham reservada para as atividades prioritárias a água de cisternas e caixas d’água, adiando atividades não essenciais até a regularização do abastecimento. A Águas do Rio segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.