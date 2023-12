Atletas que participaram da OEB, profissionais de Educação Física, e autoridades na Vila Olímpica de Nilópolis - Divulgação / PMN

Atletas que participaram da OEB, profissionais de Educação Física, e autoridades na Vila Olímpica de NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 05/12/2023 23:09

Nilópolis - A partir deste ano, a Vila Olímpica de Nilópolis é um dos locais para competições de esportes promovidas pelas Olimpíadas Especiais Brasil (OEB) - organização voltada para o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual por meio do esporte. Atletas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais jogaram tênis e correram na pista de atletismo, no último final de semana.



As competições integram os Jogos Regionais Sudeste das OEB. Ao final, foi assinado um convênio com a instituição para treinamento dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para trabalharem com esse público-alvo.

Atleta em ação na Olimpíadas Especiais Brasil (OEB) Divulgação / PMN



No domingo (03), houve o encerramento na Vila Olímpica de São João de Meriti. Os atletas competiram com salto em distância e badminton. Também ocorreram competições de Basquete 3x3, Bocha, Futsal, Tênis de Mesa e Vôlei de Praia.



Além das competições, o evento também teve atividades ligadas aos programas da OEB que visam atender por completo a pessoa com deficiência e sua família. É o caso de Atletas Saudáveis, focado nas especificidades da saúde da pessoa com deficiência intelectual; Atletas Jovens, que promove a iniciação esportiva em crianças; e Liderança Juvenil.



A cidade de São João de Meriti já sedia torneios e é a base da maioria das competições. No total era prevista a participação de 300 atletas vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles participaram de certames também de Ginástica Rítmica e Natação, além de seis modalidades no formato unificado – forma de disputa em que pessoas com e sem deficiência intelectual competem juntas.



Medalhas da Olimpíadas Especiais Brasil (OEB) Divulgação / PMN

O evento contou com as presenças do prefeito Abraãozinho, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Leitão, o deputado federal Ricardo Abrão e o deputado estadual Rafael Nobre, que prestigiaram o evento.