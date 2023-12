O atendimento nos dois Cras revitalizados é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h - Divulgação / PMN

O atendimento nos dois Cras revitalizados é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17hDivulgação / PMN

Publicado 05/12/2023 18:58 | Atualizado 05/12/2023 19:00

Nilópolis - A cidade de Nilópolis recebeu, na última semana, dois Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) revitalizados: o Sofia e o Novo Horizonte. Ambos atendem cerca de cinco mil famílias, número ampliado após a atualização do valor do Bolsa Família. Para receber o benefício, cada núcleo familiar precisa se cadastrar no CadUnico. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



“Temos consciência de quem entra por essa porta são os que mais precisam de ajuda. Saúdo os diretores desses CRAS e também as equipes. A parceria com o governo federal possibilitou as obras nesses locais. Agora eu prometo a revitalização da parte de trás do CRAS Novo Horizonte”, afirmou o prefeito Abraãozinho (PL).

No Cras Novo Horizonte foram disponibilizados ainda serviços do ?Assistência em Movimento?: o caminhão da saúde com diversos exames de imagem, tratamentos de beleza, entre outros Divulgação / PMN



Participaram das solenidades também a vice-prefeita e secretária de Educação, professora Flávia (PL), demais secretários municipais, o deputado federal Ricardo Abrão (União Brasil-RJ) e o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil); além da subsecretária de Desenvolvimento Social, Gisele Armada, e dos diretores dos CRAS, Wellington Gouveia (Sofia) e Marcus Coriolano (Novo Horizonte).



Brinquedos infláveis foram montados em ambas as unidades para atender às crianças e adolescentes dessas localidades. No Novo Horizonte, como era sábado, foram disponibilizados ainda serviços do ‘Assistência em Movimento’: o caminhão da saúde com diversos exames de imagem, tratamentos de beleza do projeto Novo Viver, medição de pressão arterial e da taxa de glicose no sangue, exames de vista e isenções para retirada de segunda via de documentos.



“Temos agora uma valorização da política social nunca antes vista em Nilópolis. O prefeito Abraãozinho tem abraçado essa causa comigo. Quando a gente estrutura o CRAS, dá dignidade de atendimento aos usuários e também para os funcionários que ali trabalham. Peço aos moradores que colaborem conservando tudo o que a administração pública faz em prol de vocês”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima.



Uma das moradoras mais antigas do Novo Horizonte, Inês Siqueira, 72 anos, foi convidada por Abraãozinho para subir ao palco com as autoridades. “Só tenho que agradecer a toda a equipe do prefeito. Aqui estava muito abandonado”, relatou ela, que é vizinha do CRAS.



A dona de casa Daiana Teodoro estava com o filho Miguel, de 2 anos, aluno da creche do CIEP 186. “Espero que as pessoas agora, depois dessas obras, parem de jogar lixo aqui na frente da escola. Isso é um absurdo”, reclamou ela, que todos os dias vai de Olinda para o Novo Horizonte. Participaram das solenidades também a vice-prefeita e secretária de Educação, professora Flávia (PL), demais secretários municipais, o deputado federal Ricardo Abrão (União Brasil-RJ) e o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil); além da subsecretária de Desenvolvimento Social, Gisele Armada, e dos diretores dos CRAS, Wellington Gouveia (Sofia) e Marcus Coriolano (Novo Horizonte).Brinquedos infláveis foram montados em ambas as unidades para atender às crianças e adolescentes dessas localidades. No Novo Horizonte, como era sábado, foram disponibilizados ainda serviços do ‘Assistência em Movimento’: o caminhão da saúde com diversos exames de imagem, tratamentos de beleza do projeto Novo Viver, medição de pressão arterial e da taxa de glicose no sangue, exames de vista e isenções para retirada de segunda via de documentos.“Temos agora uma valorização da política social nunca antes vista em Nilópolis. O prefeito Abraãozinho tem abraçado essa causa comigo. Quando a gente estrutura o CRAS, dá dignidade de atendimento aos usuários e também para os funcionários que ali trabalham. Peço aos moradores que colaborem conservando tudo o que a administração pública faz em prol de vocês”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima.Uma das moradoras mais antigas do Novo Horizonte, Inês Siqueira, 72 anos, foi convidada por Abraãozinho para subir ao palco com as autoridades. “Só tenho que agradecer a toda a equipe do prefeito. Aqui estava muito abandonado”, relatou ela, que é vizinha do CRAS.A dona de casa Daiana Teodoro estava com o filho Miguel, de 2 anos, aluno da creche do CIEP 186. “Espero que as pessoas agora, depois dessas obras, parem de jogar lixo aqui na frente da escola. Isso é um absurdo”, reclamou ela, que todos os dias vai de Olinda para o Novo Horizonte.

O prefeito Abraãozinho, a vice professora Flávia, secretários, os deputados Ricardo Abrão e Rafael Nobre; a subsecretária de Desenvolvimento Social, Gisele Armada, e dos diretores dos CRAS, Wellington Gouveia (Sofia) e Marcus Coriolano (Novo Horizonte) Divulgação / PMN



Atendimento no CRAS



Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): O PAIF visa fortalecer os vínculos familiares e comunitários, prevenindo a ruptura de laços familiares, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): O SCFV oferece atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O objetivo é promover a convivência comunitária e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais.



Programa Bolsa Família: O CRAS Nilópolis auxilia as famílias a se inscreverem e se manterem no Programa Bolsa Família, que oferece benefícios financeiros para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.



Cadastro Único (CADÚnico): O CRAS ajuda as famílias a se cadastrarem no CADÚnico, um sistema que reúne informações sobre as famílias de baixa renda. Esse cadastro é essencial para o acesso a diversos programas sociais do governo.



Orientação e encaminhamento: O CRAS fornece orientação e encaminhamento para serviços de saúde, educação, habitação, mercado de trabalho e outros, de acordo com as necessidades específicas de cada família.



Atendimento individualizado: O CRAS pode oferecer atendimento individualizado para famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade, como violência doméstica, abuso sexual, entre outros. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): O PAIF visa fortalecer os vínculos familiares e comunitários, prevenindo a ruptura de laços familiares, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): O SCFV oferece atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O objetivo é promover a convivência comunitária e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais.O CRAS Nilópolis auxilia as famílias a se inscreverem e se manterem no Programa Bolsa Família, que oferece benefícios financeiros para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.O CRAS ajuda as famílias a se cadastrarem no CADÚnico, um sistema que reúne informações sobre as famílias de baixa renda. Esse cadastro é essencial para o acesso a diversos programas sociais do governo.O CRAS fornece orientação e encaminhamento para serviços de saúde, educação, habitação, mercado de trabalho e outros, de acordo com as necessidades específicas de cada família.O CRAS pode oferecer atendimento individualizado para famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade, como violência doméstica, abuso sexual, entre outros.