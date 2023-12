Os alunos da Faetec Paiol, no Cine Odeon, na sessão especial em comemoração ao mês da Consciência Negra e do Empreendedorismo feminino - Divulgação / FAETEC-RJ

Os alunos da Faetec Paiol, no Cine Odeon, na sessão especial em comemoração ao mês da Consciência Negra e do Empreendedorismo femininoDivulgação / FAETEC-RJ

Publicado 05/12/2023 14:33 | Atualizado 05/12/2023 14:35

Nilópolis - Para encerrar e celebrar o mês da Consciência Negra e do Empreendedorismo feminino, os alunos dos cursos da Faetec Nilópolis, no bairro Paiol de Pólvora, unidade pertencente à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), estiveram presente, na última quinta-feira (30), no evento que foi uma sessão especial do filme “Nosso Sonho” que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha, no Cine Odeon, no Centro do Rio de Janeiro.



A iniciativa do evento foi do Corporativo Black e Urca filmes, que convidou os alunos da Faetec, do curso técnico de Gastronomia com a disciplina Eventos e dos cursos de Qualificação Profissional de Maître, Finger Food, Bartender, Garçom e Organização de Festas Temáticas.



A CEI fundadora do Corporativo Black, Sabrina Ferreira, contou um pouco do seu sentimento de estar realizando esse evento: “Para mim, é uma honra estar aqui hoje, a Urca Filmes recebeu o Corporativo Black com muito carinho. E hoje estar aqui, sendo uma mulher preta, empreendedora, é totalmente gratificante. Nós sabemos o quanto é difícil sermos escutados. E conseguir realizar esse evento hoje é uma conquista”.



O evento contou com a presença de convidados especiais, empresários e autoridades africanos, entre eles estão, o Cônsul Geral Honorário da República de Cabo Verde, Pedro Santos; a Vice Cônsul de Angola, Eduarda Lemos; e Deputados Estadual e Federal. As instituições presentes foram o Instituto Plus Size do Brasil, Casa de Formação Moral de Cria e a Comunidade Angolana residente no Rio.



“É muito importante estar aqui, me sinto em casa. Fiquei muito feliz com esse convite. Continuem mostrando nossa história, contando sobre nossas lutas, é de extrema importância nos sentirmos representados nas telas. E encerrar o mês da Consciência Negra, com esse filme, é de uma honra enorme”, enfatiza Mônica Nega, a diretora de elenco da Urca Filmes.

O aluno Rodrigo Cunha, de 38 anos, é formado em Bartender pela Faetec Paiol e agora está terminando o curso de Maître: "Eu vim de família humilde, já atuei em muitas coisas antes, já trabalhei com tudo. Desisti de empregos para ir atrás dos meus sonhos, e depois de tudo estar aqui na Faetec aprendendo mais, e poder ter a oportunidade de participar e organizar uma celebração desse porte é uma conquista pessoal e profissional. Nós ficamos muito felizes com o convite, estamos muito satisfeitos em poder estar à frente deste evento".