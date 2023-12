O presépio inaugurado na Praça Prefeito Miguel Abraão, no Centro - Divulgação / PMN

Publicado 11/12/2023 22:51

Nilópolis - Na última sexta-feira (08), foi inaugurado o presépio na Praça do Chafariz e celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município de Nilópolis. Os padres da paróquia e de outras igrejas da cidade rezaram oito missas, durante o dia. Após a liturgia, houve a coroação de Nossa Senhora.



Os fiéis puderam também participar do Momento Mariano, às 14h, e da Procissão, às 17h30. O prefeito Abraãozinho acompanhou a missa ao lado do deputado federal Rafael Nobre e do vereador Alvinho. A inauguração do presépio contou com a benção do padre Márcio Horácio, vigário da Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Moradora de Nilópolis, Maria Auxiliadora, de 61 anos, parou para apreciar o presépio e elogiou a obra feita na área de lazer mais conhecida como Praça do Chafariz. "Eu achei maravilhoso este presépio. Está muito lindo. Essa obra feita aqui na praça com aquele chafariz ali, meu Deus, eu achei lindo, maravilhoso mesmo. Estão de parabéns! Eles arrasaram."

Os organizadores promoveram uma série de shows e, na sexta-feira, o cantor João Vitor subiu ao palco montado dentro do pátio da igreja, às 19h30. No dia seguinte, no mesmo horário, foi a vez do samba do grupo Na Medida e da bateria da Beija-Flor. A programação foi encerrada no domingo com a realização de um bingo, a partir das 15h, com a distribuição de vários prêmios.