As jovens bailarinas apresentaram 19 coreografias emocionantes de balé clássico e jazz - Divulgação / PMN

Publicado 11/12/2023 22:35

Nilópolis - A Escola Municipal de Dança José Carlos Oliveira promoveu, no final da última semana, o espetáculo de fim de ano, no Clube Nilopolitano. Mais de 100 alunas encantaram o público de aproximadamente 800 pessoas com 19 coreografias emocionantes de balé clássico e jazz.



O prefeito Abraãozinho (PL), presente na plateia, elogiou o talento das alunas e aproveitou para anunciar que as Escolas Municipais de Dança e Música passarão por reforma. “É sempre um prazer imenso poder prestigiar esses jovens, nossa cidade é privilegiada em questão de talento. Nós solicitamos e autorizamos a nossa Secretaria Municipal de Obras fazer um orçamento de uma reforma completa da Escola Municipal de Dança e da Escola Municipal de Música."

Há dez anos no balé clássico, Gabrielle Maroto, de 18 anos, apresentou seu solo e em seguida recebeu o carinho do pai emocionado, Ivan Gomes Dias, de 46 anos. "Nossa, é uma coisa muito emocionante, né? A lágrima veio no rosto porque é uma história, né? Ela teve a oportunidade de iniciar com 6 anos, com 9 ela já estava fazendo as audições, e a gente viu que ela tinha se achado na dança, e aí a gente deu total apoio. Ela sempre foi determinada naquilo que ela queria. E hoje ela tá aí, com 18 anos, já quase se formando no balé profissional", contou Ivan.

"Tivemos um festival de coreografias de turmas individualizadas, obedecendo cronologicamente as idades. Foi o encerramento do ano com coreografias dos professores de todas as turmas livres. Lotou, os pais ficaram enlouquecidos, o cenário que nós criamos ficou lindo, o clube está lindo. No ano que vem, nesta data, com a graça de Deus, estaremos no novo teatro para fazer um espetáculo belíssimo", salientou o secretário de Cultura, Antonio Carlos.

O prefeito Abraãozinho e o secretário de Cultura, Antônio Carlos, prestigiaram o evento Divulgação / PMN



Desde os três anos de idade no universo do balé, Manuela Santos, de 14 anos, dançou uma música imortalizada pelo genial Charles Chaplin na apresentação final. "Estou nervosa. O coração tá a mil. A dança pra mim é tudo. É a minha vida, né? Com três anos minha mãe me colocou no balé. E, desde então, é tudo pra mim. E eu pretendo seguir minha carreira como bailarina."