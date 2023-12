A ocorrência policial com a droga apreendida foi registrada na 57ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 14/12/2023 09:12 | Atualizado 14/12/2023 09:13

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam 287 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor, na manhã desta quinta-feira (14), na Travessa João da Mata Peixoto, em um dos acessos da Comunidade Novo Horizonte, em Nilópolis.

Ao realizar um patrulhamento de rotina pela via, os policiais militares observaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Após os agentes tentarem a abordagem, os suspeitos fugiram para dentro da comunidade, deixando para trás uma mochila localizada pelos policiais, com as drogas e o rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).