Os prefeitos e representantes da Baixada Fluminense e do Cisbaf no encontro na sede do Consórcio - Divulgação / Cisbaf

Os prefeitos e representantes da Baixada Fluminense e do Cisbaf no encontro na sede do ConsórcioDivulgação / Cisbaf

Publicado 15/12/2023 20:08

Baixada Fluminense - Os projetos em saúde para a Baixada Fluminense para o ano de 2024, estiveram no centro dos debates da Reunião do Conselho de Municípios da Baixada Fluminense, na última quarta-feira (13), na sede do Cisbaf, em Nova Iguaçu, que contou com a participação de prefeitos da região e gestores técnicos em saúde.



A primeira parte da reunião ficou por conta da secretária executiva do Cisbaf, Rosangela Bello, que esteve acompanhada de sua equipe técnica, e apresentou a prestação de contas das ações do Cisbaf no ano de 2023, detalhando os números expressivos dos programas geridos pelo Consórcio para os municípios, como o Marque Fácil, que só este ano já realizou mais de 66 mil procedimentos de atenção especializada em saúde, somando mais de 186 mil procedimentos realizados desde sua criação.

A secretária executiva, Dra. Rosangela Bello, apresentou a prestação de contas das ações do Cisbaf no ano, detalhando os números expressivos dos programas geridos pelo Consórcio Divulgação / Cisbaf

Outro resultado que chamou a atenção dos gestores presentes, foram os avanços do SAMU na região, que neste ano realizou uma média de 10 envios de viaturas por hora para o atendimento da população, além dos avanços obtidos para os municípios da Baixada Fluminense com apoio estadual e federal.



O evento reuniu o presidente do Cisbaf, o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda; que realizou a abertura oficial da reunião; o vice-Presidente do Consórcio e prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David; presidente do Conselho Fiscal e prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto; a prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros; e a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino.

Cada gestor apresentou seus projetos em saúde previstos para o próximo ano, ocasionando uma valiosa discussão sobre as potencialidades dos municípios e as parcerias necessárias para a implementação dos mesmos.

A secretária executiva, Dra. Rosangela Bello, ao lado do presidente do Cisbaf e prefeito de Mesquita, Jorge Miranda Divulgação / Cisbaf



Além dos prefeitos, os debates também contaram com as presenças de secretários de saúde da região e representantes das secretarias municipais: secretária Márcia Lucas (São João de Meriti), que também é presidente do Conselho Técnico do Cisbaf; Célia Serrano (Duque de Caxias); Letícia Storte (Magé); Emerson Trindade (Mesquita); o subsecretário Bruno Costa (Nova Iguaçu); Leonardo Rios (representante de Belford Roxo. Além dos prefeitos, os debates também contaram com as presenças de secretários de saúde da região e representantes das secretarias municipais: secretária Márcia Lucas (São João de Meriti), que também é presidente do Conselho Técnico do Cisbaf; Célia Serrano (Duque de Caxias); Letícia Storte (Magé); Emerson Trindade (Mesquita); o subsecretário Bruno Costa (Nova Iguaçu); Leonardo Rios (representante de Belford Roxo.