No caso das cirurgias de catarata e exames de imagem, o paciente deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo de sua casa com a carteira do SUS, comprovante de residência e carteira de identidade - Divulgação / PMN

Publicado 19/12/2023 20:05

Nilópolis - Duzentas e cinquentas nilopolitanos recuperaram a plena visão depois de mutirões de cirurgias de catarata promovidos pela Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre setembro a dezembro de 2023. A doença causa uma lesão que afeta o cristalino, a lente natural dos olhos que permite que a luz entre e a imagem seja formada na retina.



O secretário municipal de Saúde, André Esteves, afirmou que na segunda semana de janeiro de 2024, mais 40 pessoas serão levados à clínica conveniada com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada (Cisbaf), que reúne os municípios da Baixada.



"Todos os meses estamos realizando cerca de 150 consultas no Posto Central de Nilópolis com vários tipos de exames oftalmológicos, como o de fundo de olho, acuidade visual e outros. Depois disso, temos ideia de quem precisa participar desses mutirões ou não", contou André Esteves.

Além desse, outros trabalhos coletivos foram realizados este ano: uma van tem levado para o Rio Imagem, no Centro do Rio, pacientes que necessitam de exames de tomografia e doppler, por exemplo, para atender demandas reprimidas.



Além desse, outros trabalhos coletivos foram realizados este ano: uma van tem levado para o Rio Imagem, no Centro do Rio, pacientes que necessitam de exames de tomografia e doppler, por exemplo, para atender demandas reprimidas.

Mutirões para procedimentos de laqueadura e vasectomia beneficiaram 209 mulheres e 214 homens, respectivamente. Quem precisar desse tipo de procedimento, deve procurar diretamente o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), no Posto Central de Nilópolis. O endereço é Rua João Pessoa, 1545.

No caso das cirurgias de catarata e exames de imagem, o paciente deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo de sua casa com a carteira do SUS, comprovante de residência e carteira de identidade. Os servidores vão fazer seu cadastro, regulação no sistema estadual de saúde. Posteriormente, os moradores serão chamados ao posto e encaminhados aos locais para dar sequência ao atendimento.