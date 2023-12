As cestas de Natal entregues pela Beija-Flor fez a alegria da comunidade nilopolitana - Divulgação / Eduardo Hollanda

As cestas de Natal entregues pela Beija-Flor fez a alegria da comunidade nilopolitanaDivulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 24/12/2023 16:40

Nilópolis – A Beija Flor de Nilópolis promoveu na última quinta-feira (21), uma grande confraternização de Natal, com toda a equipe do barracão da escola de samba nilopolitana, no Centro, promovendo uma distribuição de presentes. Um sorteio presenteou com cerca de 200 eletrodomésticos, os parceiros e colaboradores da agremiação.

Na quinta-feira, houve uma grande confraternização para a equipe do barracão da escola de samba nilopolitana Divulgação / Eduardo Hollanda

Na sexta-feira (23), a agremiação realizou a tradicional entrega de 4 mil cestas de Natal, para o povo da comunidade da Soberana de Nilópolis. Neste ano, foram distribuídas 500 cestas a mais que 2022. Nos kits, havia bacalhau, azeite, panetone, nozes, entre outros itens natalinos.

Uma nilopolitana feliz com a cesta de Natal Divulgação / Eduardo Hollanda



A Beija-Flor ainda promoveu à noite na quadra da escola, um jantar de Natal beneficente para as pessoas em situação de rua. Cerca de 200 pessoas foram convidadas e puderam desfrutar de uma deliciosa ceia, além de sobremesas e frutas. A Beija-Flor ainda promoveu à noite na quadra da escola, um jantar de Natal beneficente para as pessoas em situação de rua. Cerca de 200 pessoas foram convidadas e puderam desfrutar de uma deliciosa ceia, além de sobremesas e frutas.

200 eletrodomésticos foram sorteados para os colaboradores Divulgação / Eduardo Hollanda

Neste ano, foram distribuídas 500 cestas a mais que 2022 Divulgação / Eduardo Hollanda