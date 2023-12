No dia 25 (Natal), e no dia 1 de janeiro (Ano Novo), o Parque do Gericinó ficará fechado - Divulgação / PMN

Publicado 23/12/2023 16:35

Nilópolis – Os frequentadores do Parque Municipal do Gericinó, em Nilópolis, poderão desfrutam do local para passeios, corridas e caminhadas, apenas na manhã deste domingo (24), véspera de Natal, até às 12h.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o Parque também funcionará apenas até às 12h.

No dia 25 (Natal), e no dia 1 de janeiro (Ano Novo), o Parque ficará fechado.

O Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão fica na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis