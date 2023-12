O reparo dos dois vazamentos está sendo realizado pela concessionária Rio+Saneamento na Zona Oeste carioca - Divulgação / Arquivo Rio+Saneamento

Publicado 27/12/2023 11:12

Nilópolis - A distribuição de água tratada na Capital do Rio de Janeiro (Centro e zonas Norte e Sul) e nos municípios de Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está reduzida, nesta quarta-feira (27). Segundo a Águas do Rio, a redução acontece devido ao reparo de dois vazamentos em uma adutora, realizado pela concessionária Rio+Saneamento em sua área de atuação, na Zona Oeste carioca.

A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão dos serviços desta concessionária. A Águas do Rio orienta os seus clientes a adiarem atividades de alto consumo de água até a normalização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.