A remuneração pode chegar a R$ 3 mil. O cadastro deve ser feito por meio do site da Faetec - Divulgação / Faetec

A remuneração pode chegar a R$ 3 mil. O cadastro deve ser feito por meio do site da FaetecDivulgação / Faetec

Publicado 28/12/2023 13:41

Rio - Até 15 de janeiro de 2024, estarão abertas as inscrições para o cadastro reserva de profissionais temporários da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Os interessados podem se candidatar aos cargos de Professor I e Instrutor em Disciplinas Profissionalizantes I, com remuneração que pode chegar a R$ 3 mil. O cadastro deve ser feito por meio do site da Fundação: www.faetec.rj.gov Para o cargo de Instrutor é exigido como requisito o nível médio completo e experiência na função, já para os demais cargos a exigência é que os candidatos tenham nível superior completo. Os candidatos com deficiência, e que indicarem na ficha de inscrição, terão 5% das vagas presentes no processo seletivo. Já para os candidatos autodeclarados negros ou índios terão reservadas 20% das vagas.Os selecionados terão direito a licenças maternidade e paternidade; férias proporcionais, 13º salário, inclusive proporcionais, desde que preenchidos os requisitos legais, e remuneração não inferior ao piso regional fixado em Lei Estadual, de acordo com a respectiva categoria. Os candidatos selecionados no processo seletivo simplificado serão contratados após comprovarem aptidão em exame de saúde ocupacional. As atividades serão exercidas nas unidades ou setor indicado pela Faetec.