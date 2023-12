A Vila Olímpica de Nilópolis, neste sábado, terá funcionamento normal até às 17h. Já no domingo, véspera de Ano Novo, será até às 12h. - Divulgação / PMN

A Vila Olímpica de Nilópolis, neste sábado, terá funcionamento normal até às 17h. Já no domingo, véspera de Ano Novo, será até às 12h. Divulgação / PMN

Publicado 29/12/2023 16:51

Nilópolis – Os moradores de Nilópolis que quiserem praticar alguma atividade física nos próximos dias, na Vila Olímpica, precisam ficar atentos aos horários de funcionamento do espaço esportivo, no bairro Frigorífico, até o dia 01 de janeiro de 2024. Neste sábado (30), o funcionamento será normal até às 17h.



Já no domingo (31), véspera de Ano Novo, o funcionamento será até às 12h.

No dia 1 de janeiro, feriado de Ano Novo, a Vila Olímpica estará fechada.