As roupas apreendidas com as ladras pela Guarda Civil Municipal de Nilópolis - Divulgação

Publicado 30/12/2023 22:34

Nilópolis – Guardas Civis Municipais de Nilópolis detiveram duas mulheres (R.P.L. e L. S. C) que furtaram uma loja de roupas, na tarde deste sábado (30), no Calçadão da Mirandela, no Centro. Os valores das roupas recuperadas pelos agentes com as ladras foram estimados em R$ 1.830,00. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o furto.

Na ação, os guardas civis municipais durante baseamento preventivo no Calçadão da Mirandela, foram informados sobre um grupo de mulheres que haviam furtado roupas da Loja Inex. Uma busca foi iniciada pelos agentesm que conseguiram deter a dupla.



Elas foram conduzidas para a 57ª DP (Nilópolis), junto com a testemunha da loja, e posteriormente para a 54ª DP (Belford Roxo) para o registro da ocorrência policial, sendo atuadas por furto qualificado.

Câmeras de segurança da loja comercial registraram a ação das mulheres Reprodução