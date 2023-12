Cinco estudantes do C.E Marechal Zenóbio da Costa receberam menção honrosa na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - Divulgacão - Seeduc-RJ

Publicado 29/12/2023

Nilópolis - Para os alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, 2023 foi um ano para lá de especial. Em julho, o time nilopolitano conquistou medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em Nova York, nos Estados Unidos. E, recentemente, cinco estudantes receberam menção honrosa na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.



“A premiação dos alunos do Colégio Marechal Zenóbio da Costa nesta edição é um verdadeiro feito, uma vez que eles se destacaram em meio a milhões de participantes em todo o país. Essa conquista não só enaltece o desempenho individual dos estudantes, mas também evidencia o esforço do colégio em estimular o interesse pelo estudo e aprimorar as habilidades de seus alunos”, enaltece Fernando Rocha, professor de Matemática e responsável pela equipe da escola na competição e também premiado.



OUTRAS ESCOLAS ESTADUAIS



Davi Gomes, do Colégio Estadual Sol Nascente, em Cachoeira de Macacu, e mais seis estudantes da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro conquistaram medalha de ouro na categoria regional da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Além deles, outros 24 alunos ganharam a medalha de prata e 73, a de bronze, na mesma categoria. O resultado foi divulgado este mês, e a premiação será realizada em 2024.

Na categoria nacional, mais sete estudantes do estado ficaram com a prata e outros 28, com o bronze. Para completar o excelente desempenho das escolas estaduais, 180 jovens receberam menção honrosa na categoria nacional e outros 66, na categoria regional. A avaliação da OBMEP é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que premia a atuação de alunos e professores de escolas públicas e particulares de todo o país.



A secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, parabeniza os estudantes e os professores premiados nesta edição e destaca a importância de buscar um ensino de qualidade.



“Nos últimos anos, nossos alunos têm apresentado resultados espetaculares nas competições que participam. Não foi diferente em mais uma competição da OBMEP. Isso mostra que estamos no caminho certo para ofertar um ensino público da mais alta qualidade”, afirma a secretária.



Os colégios Rubens Farrulla, Manoel Rodrigues de Barros e Maria Montessori são algumas das unidades escolares que tiveram estudantes com premiações. Já os professores de Matemática Edgar José da Silva, do Colégio Estadual São Cristóvão, em Queimados, e Fernando Rocha, do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, de Nilópolis, também serão premiados por desenvolverem projetos com foco no aprendizado de forma diferenciada. Além disso, oito escolas públicas da rede serão agraciadas.