Carlão Silva (ao centro), com a jogadora do Flamengo e da Seleção Brasileira Juciely, na comemoração na Praça do SkateDivulgação

Publicado 31/12/2023 17:18 | Atualizado 31/12/2023 17:20

Baixada Fluminense – Já são 21 anos revelando talentos e transformando vidas na “praia” da Baixada Fluminense, no Centro de Treinamento Carlão Silva de Vôlei de Praia. O espaço esportivo gratuito na tradicional Praça do Skate, no Centro, de Nova Iguaçu, é comandado por Antônio Carlos da Silva, o Carlão, ex-atleta do vôlei de praia e diretor do centro.



E as duas décadas desenvolvendo talentos das areias para as principais quadras de vôlei do Rio de Janeiro, do Brasil e do exterior, não passaram batido. Na última semana, o CT Carlão Silva de Vôlei promoveu uma linda festa de aniversário com uma programação variada, que contou com ação social (aferição de pressão e glicose), em parceria com a Faetec e a Cruz Vermelha, brincadeiras, desafio de jogos, algodão doce, pipoca e muito mais. Tudo gratuito para os alunos, pais e responsáveis e a comunidade local que prestigiou a festa. Muitos participantes ainda contribuíram com 1kg de alimento não perecível para ajudar instituições de caridade.

Carlão Silva com os jovens alunos do CT de Vôlei de Praia Divulgação



Não faltaram a presença de estrelas das quadras, como a jogadora oposta Juciely Silva, do Flamengo e da Seleção Brasileira, que prestigiou a festividade, assim como o secretário Estadual de Esporte, Rafael Picciani.



"Agradeço a Deus primeiramente. São 21 anos transformando vidas com credibilidade e o respeito de profissionais importantes no mundo do vôlei, como por exemplo, o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Bernardinho. Temos muita seriedade no nosso trabalho. O esporte é uma ferramenta importante de inserção social, educação, para um futuro melhor dos jovens", destacou Carlão Silva.

Carlão Silva (centro) ao lado do secretário Estadual de Esporte, Rafael Picciani (azul) Divulgação



Carlão lembrou ainda que ao longo dos 21 anos, vários profissionais liberais passaram pela quadra de vôlei de praia, em diversas áreas, como advogados, arquitetos e até culturais, como a atriz Isabella Santoni.

A jogadora da Seleção Brasileira e do Flamengo, Juciely, fez a alegria dos amantes do vôlei na comemoração do CT Divulgação



O Centro de Treinamento Carlão Silva de Vôlei de Praia é aberto a pessoas de 8 a 20 anos. De acordo com Carlão, é tudo gratuito. Ainda segundo ele, a atividade oferecida não é restrita apenas aos moradores da Baixada Fluminense, e também do Rio de Janeiro.



