Os pagamentos em cota única terão 15% de desconto até o dia 31 de janeiro - Divulgação / PMN

Publicado 02/01/2024 18:57

Nilópolis - A Secretaria de Fazenda de Nilópolis começará a distribuir os carnês físicos para pagamento do IPTU a partir da segunda semana de janeiro de 2024. Novamente, a tarefa ficará com os Correios. Os pagamentos em cota única terão 15% de desconto até o dia 31 de janeiro. Quem preferir, também poderá entrar no site da prefeitura ( www.nilopolis.rj.gov.br ) a partir desta terça-feira (02), clicar no ícone '2ª via de tributos', onde, após digitar o número da inscrição do seu imóvel, ali identificado como “sigla do imóvel”, e o código de verificação, terá acesso aos boletos em cota única ou em parcelas.O secretário municipal de Fazenda, Eduardo de Oliveira, destacou que o prefeito Abraãozinho (PL), ciente da dificuldade de muitos em saldar esse compromisso logo no primeiro mês do ano, além dos 15% de desconto, possibilitou o pagamento com 10% de redução até o dia 29 de fevereiro, e com 5% até o dia 11 de março."A receita proveniente do pagamento do IPTU permite ao município entregar serviços aos munícipes, com parte desse recurso destinado à saúde e à educação, além de obras em ruas e praças, entre outras", listou Eduardo de Oliveira.Ele afirmou ainda que há imóveis com cadastro incompleto ou desatualizado, por este motivo, é importante que contribuintes nesta situação aproveitem a oportunidade para atualizar suas informações pelo e-mail dri@nilopolis.rj.gov.br , indicando a inscrição do imóvel, o CPF ou CNPJ, um número de telefone com o aplicativo de mensagens WhatsApp e um endereço de e-mail válido. Neste caso, o acréscimo de informações poderá ser feito ainda por meio da “Ficha de Atualização Cadastral” disponível no próprio carnê, que depois poderá ser enviada pelos Correios à Secretaria Municipal de Fazenda ou pessoalmente no próprio Departamento de Receitas Imobiliárias (DRI).A Prefeitura de Nilópolis vai disponibilizar ainda o pagamento do IPTU 2024 em até 10 parcelas, com vencimento da primeira parcela no dia 11 de março e demais cotas nos meses subsequentes, com vencimento da última parcela no dia 20 de dezembro de 2024. Os contribuintes que não puderem pagar o imposto em cota única não necessitam esperar o mês de março para começar a pagar as parcelas, pois quanto mais antecipar o pagamento dessas mais cedo o contribuinte quita o seu carnê, chegando ao final do ano de 2024 com todas as parcelas pagas. "