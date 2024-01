Profissionais da Secretaria de Serviços Públicos estão realizando a limpeza das caixas de passagem, bueiros e ralos, além da limpeza do Calçadão da Mirandela - Divulgação / PMN

Publicado 04/01/2024 13:40 | Atualizado 04/01/2024 13:42



Nilópolis - Após o temporal na noite desta quarta-feira (03), que alagou diversas ruas de Nilópolis , a Secretaria Municipal de Serviços Públicos está com equipes espalhadas pela cidade, nesta quinta-feira (04), revisitando os pontos que foram identificados como mais críticos, como a Avenida Mirandela na altura da Praça dos Estudantes até a Rua João Evangelista de Carvalho, Rua Alberto Teixeira da Cunha com Wallace Paes Leme até a França Leite, no Centro, e Rua Manoel Serra, no bairro Santos Dumont, e realizando a limpeza das caixas de passagem, bueiros e ralos, além da limpeza do Calçadão da Mirandela.

Segundo a Prefeitura de Nilópolis, apesar do volume considerável de chuvas de 70 mm em curto intervalo, não houve registros de intercorrências graves na noite de quarta-feira (03). A Secretaria Municipal de Defesa Civil atendeu duas solicitações de quedas de muros na manhã desta quinta-feira (04), nas ruas Andrade Figueira (Cabuís) e Durval Albuquerque (Nova Cidade).

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com as equipes dos Centros de Referência e Assistência Social, estão nos bairros para verificar a situação da população e acolher aqueles que precisarem. A Prefeitura irá disponibilizar um ponto de apoio na Escola Municipal Jorge Deocleciano de Oliveira, no Centro.

Todas as secretarias estão mobilizadas para oferecer suporte à população.

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, Nilópolis registrou 112 mm de chuva nas últimas 24 horas.