A redução no Sistema Guandu impacta a distribuição de água realizada pela Águas do Rio na Capital e Baixada FluminenseDivulgação / Cedae

Publicado 04/01/2024 14:21 | Atualizado 04/01/2024 14:26

Baixada Fluminense - O Sistema Guandu, responsável por 80% do abastecimento da Capital e da Baixada Fluminense, sob responsabilidade da Cedae, teve a produção de água tratada reduzida, nesta quinta-feira (04). De acordo com a companhia estadual, a medida foi adotada após as fortes chuvas alterarem a qualidade da água bruta utilizada na estação de tratamento.



A redução no Sistema Guandu impacta a distribuição de água realizada pela Águas do Rio em suas áreas de atuação na Capital e Baixada Fluminense.



Localidades afetadas:

Baixada: Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e Queimados.

Capital: Centro e zonas Norte e Sul.

A normalização do abastecimento nessas regiões ocorrerá, de forma gradativa, assim que a Cedae retomar a produção integral de água tratada no Sistema Guandu, ação prevista para ocorrer após a normalização das condições de captação no Rio Guandu, explicou a estatal em comunicado.



A Águas do Rio orienta que os consumidores façam uso consciente da água, e ressalta que mantém seus canais de atendimento ativos pelo 0800 195 0 195, por whatsapp e ligação.