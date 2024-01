Os novos conselheiros tutelares nilopolitanos foram empossados na noite de quarta-feira - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 11/01/2024 18:59

Nilópolis - Os nilopolitanos deram posse aos oito conselheiros tutelares de Nilópolis, na noite de quarta-feira (10), na 1ª Igreja do Nazareno, no centro do município. São titulares: Tatiana José, Eli Geovane Oliveira, Elaine Santos, André Campos e Givanildo Santos. Cleia Angélica Abrahão, Diego Schinzel e Jonny Vaz ocupam a suplência.

O conselheiro tutelar tem mandato de quatro anos e atua na prevenção e no enfrentamento de situações de violência, negligência, exploração e qualquer outra forma de violação dos direitos das crianças e adolescentes até 17 anos. As leis contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) norteiam o trabalho deste profissional.



A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, vê a posse do grupo com grande expectativa. "A escolha dos conselheiros tutelares é a nível nacional, é um marco na vida dos conselheiros e da administração pública, é a certeza de que nossas crianças e adolescentes estarão com seus direitos assegurados", afirmou.



Numa disputa acirrada, os eleitos deixaram para trás outros nove candidatos na eleição realizada no dia 1º de outubro passado. Os eleitores votaram nas seções montadas no Clube Nilopolitano e na Escola Municipal José Deocleciano.



Assim como nos demais pleitos, para depositar seu voto na urna, os eleitores só precisavam comparecer aos locais de votação com documento oficial com foto e título de eleitor.

O Conselho Tutelar de Nilópolis fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 61, no Centro.