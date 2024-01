O Campus Nilópolis do IFRJ fica no bairro Frigorífico - Divulgação

Publicado 10/01/2024 23:26 | Atualizado 10/01/2024 23:31

Nilópolis – Os alunos aprovados para o Ensino Médio Nível Técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) do Campus Nilópolis já podem realizar suas matrículas para a unidade no bairro Frigorífico. A ação começou nesta quarta-feira (10).



Cronograma:



10/01 (Quarta-Feira) – Matrículas candidatos ações afirmativas – Grupos 1 a 8;



11/01 (Quinta-Feira) – Ampla concorrência. Técnico em Controle Ambiental 1 ao 30;



12/01 (Sexta-Feira) – Ampla concorrência

Técnico em Controle Ambiental – 1 ao 30;

Técnico em Química – 16 ao 30;



É importante os novos estudantes estarem atentos à documentação necessária.

Confira mais informações no link ou na página do Campus Nilópolis no Instagram