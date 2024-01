Além das orientações, eles organizam a coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero e também o teste do PSA - Divulgação / PMN

Além das orientações, eles organizam a coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero e também o teste do PSADivulgação / PMN

Publicado 11/01/2024 18:16

Nilópolis - O setor de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp) de Nilópolis acompanha a vacinação, imunização e exames dos servidores da pasta, com o objetivo de afastar os riscos à vida dos funcionários. Patrick Mendonça, enfermeiro do Trabalho, e o técnico de Saúde do Trabalho, Carlos Pessoa, são os responsáveis pelo atendimento.



Eles encaminham quem precisa à Secretaria Municipal de Saúde para fazer exames e promovem palestras, por exemplo, no Outubro Rosa e no Novembro Azul. Além das orientações, eles organizam a coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero e também o teste do PSA, realizado a partir da coleta de amostra de sangue do paciente, utilizado para rastrear o câncer de próstata.

O Setor Ocupacional tem o objetivo de afastar os riscos à vida dos funcionários Divulgação / PMN



São 340 servidores, entre homens e mulheres, vestidos com um uniforme azul, apelidados pelo prefeito Abraãozinho de 'Exército Azul', que cuidam da coleta de lixo, varrição, capina e limpeza de bueiros, canais e praças no município. Patrick Mendonça afirmou que é fundamental a colaboração da população no cuidado ao descartar vidro e outros materiais que podem oferecer perigo aos garis. São 340 servidores, entre homens e mulheres, vestidos com um uniforme azul, apelidados pelo prefeito Abraãozinho de 'Exército Azul', que cuidam da coleta de lixo, varrição, capina e limpeza de bueiros, canais e praças no município. Patrick Mendonça afirmou que é fundamental a colaboração da população no cuidado ao descartar vidro e outros materiais que podem oferecer perigo aos garis.

A equipe dos Serviços Públicos com os profissionais da Saúde Ocupacional Divulgação / PMN