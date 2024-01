Policial militar com toda a carga de eletrodomésticos recuperada em Nilópolis - Divulgação / 20º BPM

Publicado 13/01/2024 06:51 | Atualizado 13/01/2024 06:56

Nilópolis – Uma grande carga de eletrodomésticos roubados foi recuperada, no final da tarde desta sexta-feira (12), por policiais militares da 3ª Companhia de Área (CPA) do 20º BPM (Mesquita), na Rua José Tertuliano de Almeida, 520, no Centro, de Nilópolis. O caminhão Kia Bongo (Placa: KQY-8449), também roubado, foi recuperado pelos agentes e devolvido ao proprietário.



Na ação, os policiais militares faziam um patrulhamento pela via quando perceberam uma aglomeração de pessoas em atitude suspeita. Quando chegaram ao local para abordagem, o grupo de pessoas fugiu, onde os agentes localizaram a carga de eletrodomésticos roubada e o caminhão.



O veículo e a carga apreendida foram encaminhados para a ocorrência policial na 57ªDP (Nilópolis).



O motorista do caminhão roubado foi localizado na 54ªDP (Belford Roxo). O fato curioso é que o motorista reconheceu o seu veículo, porém desconhecia a carga de eletrodomésticos. Segundo ele, no ato do roubo sua carga era de café e biscoitos.



O caminhão foi devolvido ao motorista e a carga ficou apreendida.

MATERIAL APREENDIDO:

- 03 Lavadora de roupas - Electrolux Mod: LAC12 -12kg;

- 01 Geladeira Electrolux - Mod: DC35 260lts;

- 01 Geladeira Consul - Mod: CRB39 - 342lts;

- 02 Fogões Atlas Glass - Atenas;

- 02 Pneus Westlake RP28 - 195/60/15;

- 01 Forno Microondas - MS37R - 27lts;

- 01 Mixer Electrolux 400w Truflow;

- 01 Panela Elétrica - Electrolux PCE20;

- 01 lavadora de Alta Pressão - Electrolux Power Wash +;

- 02 Ventiladores - Mondial Super Power;

- 01 Forno Elétrico de Embutir - MIDEA 80lts;

- 01 Estante Home Theater;

- 01 Estante Artely para Tv;

- 01 Cozinha Compacta - MP2001 Sofia.