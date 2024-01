A mulher que tentou o suicídio foi socorrida pelos guardas civis municipais de Nilópolis - Divulgação / GCMN

A mulher que tentou o suicídio foi socorrida pelos guardas civis municipais de NilópolisDivulgação / GCMN

Publicado 12/01/2024 15:28 | Atualizado 12/01/2024 15:34

Nilópolis – Um Guarda Civil Municipal de Nilópolis evitou que Milene da Silva Miranda, de 24 anos, cometesse suicídio na manhã desta sexta-feira (12), ao tentar se jogar da passarela de acesso da Praça Miguel Abraão (Chafariz), no Centro, de uma altura de aproximadamente 15 metros. Segundo parentes da mulher, ela tem problemas psicológicos e faz tratamento psiquiátrico, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio Janeiro.



De acordo com os agentes, o Guarda Civil Municipal Vinicius percebeu a intenção da mulher de pular da passarela, ao vê-la subindo no guarda corpo para se jogar. Vinícius correu para intervir, dando somente tempo de segurá-la no ar, após Milene pular, evitando assim uma lesão grave de múltiplas fraturas ou a morte.

Milene da Silva Miranda foi levada pelo SAMU para o atendimento médico na UPA de Nilópolis Divulgação / GCM



No momento do socorro, familiares da mulher chegaram ao local e informaram aos agentes sobre os problemas psicológicos dela, inclusive que ela havia tentado no dia anterior o suicídio, ingerindo 60 comprimidos de antidepressivos. A base da GCM solicitou a chegada de uma ambulância do SAMU que conduziu a mulher para o atendimento médico na UPA de Nilópolis.



O Guarda Civil Municipal Vinícius também recebeu atendimento médico, pois ao segurar Milena na hora que ela pulou, teve uma fratura em seu braço. No momento do socorro, familiares da mulher chegaram ao local e informaram aos agentes sobre os problemas psicológicos dela, inclusive que ela havia tentado no dia anterior o suicídio, ingerindo 60 comprimidos de antidepressivos. A base da GCM solicitou a chegada de uma ambulância do SAMU que conduziu a mulher para o atendimento médico na UPA de Nilópolis.O Guarda Civil Municipal Vinícius também recebeu atendimento médico, pois ao segurar Milena na hora que ela pulou, teve uma fratura em seu braço.