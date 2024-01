Agentes do Segurança Presente de Nilópolis na solenidade de um ano na Câmara Municipal, com o secretário Esmar França, a vice-prefeita Professora Flávia e vereadores - Divulgação / PMN

Nilópolis - Redução de letalidade violenta em 52%, diminuição em 33% dos roubos de veículos, queda de 25% no número de roubos de rua. Esses números são apenas três dos índices de criminalidade que baixaram em Nilópolis desde a implantação, há um ano, do Programa Operação Segurança Presente, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Polícia Militar. O programa proporcionou mais segurança e tranquilidade aos nilopolitanos, porque houve reforço de 22 policiais militares ao efetivo de agentes de segurança já atuando no município.



Eles ficam baseados na Praça dos Estudantes, no Centro, onde também estão duas viaturas, oito motos e uma van. Para marcar e comemorar essa data significativa, houve uma cerimônia no plenário da Câmara de Vereadores, nesta sexta-feira (12). A vice-prefeita Professora Flávia (PL), representou o prefeito Abraãozinho (PL), ao lado do secretário municipal de Segurança Pública, Esmar França.



“É muito gratificante ver que a integração entre o Segurança Presente, o 20º Batalhão, o Proeis e a Guarda Municipal conseguiu esses resultados. Lembro que o roubo de cargas diminuiu em 56% só na cidade, houve a prisão de mais de 60 pessoas em flagrante e de 30 foragidos da justiça com mandado de prisão em aberto”, destacou o secretário Esmar França.

O Programa Segurança Presente, chamado também de Nilópolis Presente, realizou milhares de abordagens a pessoas e veículos nesse período, a fim de trazer segurança para a população e diminuir os índices de criminalidade. Foram recuperados diversas motos e carros, houve apreensão de três armas de fogo e, além disso, a assistente social que fica na base também prestou atendimento à população.