Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estão atendendo famílias afetadas com as fortes chuvas deste sábadoDivulgação / PMN

Publicado 14/01/2024 11:15 | Atualizado 14/01/2024 11:18

Nilópolis – A Prefeitura de Nilópolis, através das equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está atendendo, neste domingo (14), as famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas que caem no Estado do Rio de Janeiro, desde o final da tarde deste sábado (13).



A sede da secretaria, localizada na 2° andar da Prefeitura, no Centro, assim como todas as unidades dos CRAS e a Creche Rubens da Gama Menezes (Centro), estão abertas desde às 9h, como pontos de apoio para famílias que buscam abrigos no município.

Pontos de Apoio - Prefeitura de Nilópolis Divulgação / PMN