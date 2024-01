O decreto permite que o Prefeitura estabeleça convênios com o Governo do Estado para conseguir kits de higiene e limpeza para a população atingida pela enchente e também o Cartão Recomeçar - Divulgação / PMN

O decreto permite que o Prefeitura estabeleça convênios com o Governo do Estado para conseguir kits de higiene e limpeza para a população atingida pela enchente e também o Cartão RecomeçarDivulgação / PMN

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abrãozinho (PL), decretou estado de emergência na cidade, depois de reunião com secretários municipais, em seu gabinete neste domingo (14), após as fortes chuvas que caiu na cidade neste sábado (13).



O decreto permite que o poder público municipal estabeleça convênios com o Governo do Estado para conseguir kits de higiene e limpeza para a população atingida pela enchente e também o cartão recomeçar. O benefício possibilita a compra de eletrodomésticos no valor de até R$ 3 mil.



Abraãozinho esteve, entre outros locais, na Ponte Azul, bairro Paiol, muito atingido pelas fortes chuvas. Neste bairro, até o momento, cerca de 20 famílias foram afetadas pela enchente, mas não ficaram desalojadas.



Todos os CRAS estão abertos para atendimento, além da creche Rubens Menezes e a unidade escolar Consuelo Struck. A creche e a escola também serão locais para doação de roupas, alimentos não perecíveis, água e itens de higiene pessoal.



Abraãozinho está ao longo dia visitando, com a equipe técnica, as barragens dos rios Pavuna e Sarapuí, que fazem divida da cidade com Mesquita e o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Em caso de urgência, o cidadão deve ligar para os telefones: 2691-1193 ou o 199.

Cras abertos para atendimento aos nilopolitanos:



CRAS França Leite

Rua Antônio Felix, nº 721 - Manoel Reis

2791-1970



CRAS Paiol

Rua Carlos de Souza Fernandes, lote 215 - Paiol

3762-8318



CRAS Sofia

Rua Sofia, nº111 - Santos Dumont

3762-8319



CRAS Nova Cidade

Rua Gonçalves Dias, s/nº – Parque Sara Areal 3762-8310



CRAS Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/nº – Cabral

2792-8950



CRAS Novo Horizonte

Rua João da Mata Peixoto, nº 579 – Novo Horizonte

2691-1770



Escola Municipal Consuelo Estruc

Rua Major França Leite de Castro, 56, Paiol



Creche Rubens Menezes

Rua Evangelista de Carvalho, 1661, Centro