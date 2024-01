Profissionais da concessionária estão atuando auxiliando na limpeza de cisternas de residências atingidas pelas chuvas - Divulgação

Publicado 15/01/2024 18:22 | Atualizado 15/01/2024 18:35

Baixada Fluminense - Com o objetivo de minimizar os impactos causados à parte da população fluminense pelos fortes temporais do último fim de semana, a Águas do Rio montou um plano de ação e está prestando apoio a clientes e prefeituras de algumas das regiões mais afetadas do estado. A concessionária trabalha em parceria com autoridades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias e Belford Roxo. Na capital, mais de 8 mil peças de roupas serão doadas para instituições sociais e associações de moradores de bairros da Zona Norte.

De acordo com a concessionária, mais de 500 funcionários participam dos trabalhos no Rio e na Baixada.

Os profissionais da Águas do Rio atuam também na limpeza de residências Divulgação

NILÓPOLIS

Em Nilópolis, a Águas do Rio disponibilizou uma bomba para ajudar na drenagem de água em residências inundadas no bairro Paiol.

DUQUE DE CAXIAS



Em Duque de Caxias, profissionais estão atuando na limpeza de cisternas de residências atingidas pelas chuvas.



“Entrou água da rua na minha casa, sujou tudo. Eu moro aqui há quase 50 anos e nunca tinha passado por isso, entrei em desespero”, disse Santela Dias, moradora do Centro da cidade, que completou: “Eles limparam a minha cisterna, e eu só fiquei com a responsabilidade de secar, o que já facilitou muito minha vida. Eu nunca tinha visto um atendimento assim”, comentou.

NOVA IGUAÇU

Em Nova Iguaçu, uma das cidades mais prejudicadas pelos alagamentos, a companhia atuou nos bairros Caioaba, Viga, Jardim Pernambuco, Nova Era, Engenho Pequeno e Santa Eugênia com limpeza de ruas e residências. A empresa também disponibilizou caminhão-pipa para o abastecimento da UPA no bairro Botafogo, além de outros veículos e máquinas, como retroescavadeiras, para a limpeza de vias.

A empresa também disponibilizou caminhão-pipa para o abastecimento da UPA no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu Divulgação

BELFORD ROXO

E, em Belford Roxo, equipes atuaram na limpeza de ruas, casas e condomínios nos bairros Babi, Lote XV e Vale do Ipê.



“Nosso propósito é sempre garantir qualidade de vida aos moradores. Então, atuar hoje numa frente que vai além do nosso serviço significa reforçar o nosso compromisso com o bem-estar da população. Nós nos solidarizamos com as famílias afetadas e firmamos um compromisso com as prefeituras para dar todo o suporte necessário neste momento”, disse Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da Águas do Rio e que atua na Baixada Fluminense.

Os funcionários da Águas do Rio atuando na limpeza de ruas Divulgação



Na capital fluminense, no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, as equipes apoiaram a Secretaria Municipal de Conservação e a Fundação Rio-Águas com a drenagem da água do subsolo da unidade, que ficou inundado na noite de sábado (13). Os times também atuaram na estação do metrô de Fazenda Botafogo.



“Nós disponibilizamos parte da nossa frota de caminhões vacoll (que faz limpeza por sucção) para esgotar a água acumulada na parte baixa do prédio do hospital e apoiar na limpeza do local. Também estivemos durante todo o final de semana retirando a água que ficou empoçada nos trilhos do metrô de Acari”, contou Fábio Dias, gerente de Operações da Águas do Rio.



Nesta segunda-feira (15), a concessionária enviou caminhões-pipa para abastecer com água potável hospitais, abrigos e pontos de doação mapeados pela Prefeitura do Rio.



Solidariedade para quem precisa



A Águas do Rio também vai doar para as vítimas da chuva mais de oito mil itens, do vestuário adulto e infantil, a diversas instituições, como creches, asilos e associações de moradores de Acari e do Complexo do Chapadão, que vão distribuir para pessoas atingidas pelas chuvas e que se encontram em situação de vulnerabilidade.



