Guarda Civil de Nilópolis e policial militar do 20º BPM com a motocicleta roubada apreendida - Divulgação

Publicado 15/01/2024 22:42 | Atualizado 15/01/2024 22:44

Nilópolis – Um suspeito foi preso com uma motocicleta roubada (Honda BIZ, Placa KPW4536), na noite desta segunda-feira (15), durante ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal de Nilópolis e policiais militares do 20º BPM (Mesquita) – DPO Nova Cidade, em Nilópolis. A prisão aconteceu na Avenida Governador Roberto Silveira, no bairro de Olinda.



O suspeito preso é morador do bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, limite com o bairro nilopolitano, e alegou que tinha comprado a motocicleta há sete dias.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

