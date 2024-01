O prefeito Abraãzinho destacou a importância do apoio do Governo do Estado na ajuda aos moradores que foram prejudicados com as fortes chuvas - Divulgação / PMN

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãzinho (PL), determinou que a vice-prefeita professora Flávia (PL) e representantes das secretarias municipais de Defesa Civil e Assistência Social, se encontrassem com os técnicos do Governo do Estado, no Palácio Guanabara, após sugestão do governador Cláudio Castro (PL), que propôs a criação de uma força-tarefa durante a reunião desta terça-feira (16), com prefeitos de nove cidades fluminenses e ministros.

A intenção da equipe é mapear as demandas de Nilópolis e das outras cidades da Região Metropolitana atingidas pelas enchentes das últimas duas semanas.



Participaram do encontro também os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome substituto, Osmar Almeida Júnior; e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Todos se colocaram à disposição dos prefeitos e do governador Cláudio Castro.



"Essa reunião é de muita importância para juntar forças e ajudar quem foi muito afetado pelas chuvas. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais em Nilópolis, mas tivemos deslizamentos de barreiras, e grande parte das casas foram atingidas pela água. As pessoas já compram as coisas com grande dificuldade e agora têm que repor o que foi estragado pela água", afirmou Abraãozinho.



Liberação de verbas

Ele saiu do encontro com a expectativa de que o governo do Estado vá ajudar com o cartão recomeçar, que libera um crédito de até R$ 3 mil, para que a pessoa possa comprar eletrodomésticos, e também acredita que o governo federal irá disponibilizar uma ajuda importante aos municípios.



"Aguardamos recursos de ambos, mas já estamos fazendo. Distribuímos alimentos e kits de limpeza, com nossos recursos e ajuda de amigos. Sabemos que é preciso muito mais. Estamos dando celeridade a tudo para que essas pessoas possam ser assistidas o mais rápido possível", salientou Abraãozinho, acrescentando que, mais uma vez, agradeceu ao governador. "Todas as obras feitas pelo Governo do Estado foram fundamentais para que a situação de Nilópolis não fosse catastrófica. Se não tivemos mortes no município foi por causa desse trabalho.



Momento de integração



"Não tem chuva do município, do Estado ou do Governo Federal. O momento é de trabalharmos com muita integração para entregarmos resultados com total agilidade para os moradores de cada cidade atingida. As equipes do Governo do Estado estão em contato permanente com os municípios, para atender rapidamente as necessidades apontadas", declarou Castro.



Na reunião, o governador Cláudio Castro determinou que órgãos e secretarias estaduais se reunissem, na mesma tarde, no Palácio Guanabara, com representantes do governo federal e técnicos das prefeituras para finalizar o planejamento de obras e projetos para a normalização das áreas que foram prejudicadas pelo temporal.

O governador Cláudio Castro no encontro com os prefeitos das cidades prejudicadas pelas fortes chuvas e os ministros do Governo Federal Divulgação / PMN



Verba do Novo PAC

Um dos pedidos do governador para o Governo Federal é a liberação de mais de R$ 730 milhões do Novo PAC para o projeto de controle de inundações e recuperação ambiental das bacias do rio Iguaçu-Botas e do rio Sarapuí. A ação foi solicitada pelo Estado do Rio, em novembro de 2023, junto ao programa. Os trabalhos serão coordenados pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). No total, o Estado do Rio cadastrou 84 ações de prevenção a desastres naturais, totalizando R$ 6,9 bilhões de investimentos em drenagem urbana, contenção de encostas e urbanização de comunidades.



O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que não faltará o apoio do Governo Federal para a reconstrução do Rio de Janeiro, para o plano desenvolvido pelo Governo do Estado, baseado nas necessidades de cada município. "Viemos aqui para ouvir a todos, para assistir à comunidade", assegurou Góes.



Durante o encontro, Castro destacou a integração de diferentes esferas de governo, consolidando uma grande força-tarefa para socorrer os municípios e cidadãos fluminenses. O governador citou ainda a atuação dos órgãos estaduais em diversas frentes, inclusive humanitária.



Refeições e kits distribuídos

Já foram distribuídas mais de 10 mil refeições, 1,7 mil unidades de garrafas e copos de água, 2.547 fardos de água, 2,5 mil cestas básicas, 600 colchões, 2,2 mil insumos, entre kits de higiene pessoal e limpeza e 150 kits de enxoval, com travesseiro e cobertor. Para a limpeza e desobstrução das vias, canais e rios, foram enviadas mais de 100 máquinas, como caminhões e retroescavadeiras, para municípios.