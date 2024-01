Por conta do Sistema Guandu, a Águas do Rio segue com o abastecimento comprometido em alguns pontos de sua área de atuação na Capital e Baixada Fluminense - Divulgação/Cedae

Por conta do Sistema Guandu, a Águas do Rio segue com o abastecimento comprometido em alguns pontos de sua área de atuação na Capital e Baixada FluminenseDivulgação/Cedae

Publicado 16/01/2024 19:47 | Atualizado 16/01/2024 22:06

Baixada Fluminense - As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro, nos últimos dias, impactaram diretamente a produção de água potável na Região Metropolitana. Segundo a Cedae, empresa responsável pelas operações dos sistemas Guandu (abastece 9 milhões de pessoas) e Acari, além da Estação de Tratamento de Água (ETA) Japeri, a situação é a seguinte:



Guandu: teve a capacidade de produção de água tratada reduzida a 19% no domingo (14), sendo 100% retomada na tarde desta segunda-feira (15);



Acari: paralisação total na tarde de sábado (13), com retorno parcial no domingo (14). Desde o final da tarde de segunda (15), opera normalmente, com exceção do sistema Xerém, que abastece partes de Caxias. Composto pelas represas João Pinto e Registro, ele segue com a produção parcial, em virtude de um reparo realizado pela Cedae em Registro;



ETA Japeri: produção paralisada às 15h30 de domingo (14) e retomada integralmente às 13h desta segunda-feira (15).



Distribuição de água em processo de normalização



As reduções nos principais sistemas produtores de água tratada impactaram diretamente a distribuição de água, sob responsabilidade da Águas do Rio, pois a concessionária deixou de receber o volume que normalmente tem à disposição para fornecer aos seus clientes.



Na tarde desta terça-feira (16), passadas 24 horas de retorno integral no mais relevante sistema produtor de água, o Guandu, a concessionária segue com o abastecimento comprometido em alguns pontos de sua área de atuação na Capital e Baixada Fluminense, principalmente pontas de rede e regiões mais elevadas. A normalização da distribuição deverá ocorrer até o final da tarde desta quinta-feira (18).



Regiões afetadas: Rio de Janeiro (Centro e zonas Norte e Sul), Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

A concessionária esclarece que o abastecimento está em processo de normalização gradativa, podendo levar até 72h, após o restabelecimento integral da produção de água nos sistemas operados pela Cedae. A Águas do Rio segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.