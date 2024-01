Rio Sarapuí, no Parque Natural do Gericinó, após Nilópolis apresentar o maior acumulado de chuvas no Estado no final de semana - Felipe Soares / PMN

Publicado 16/01/2024 18:26

Brasília - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta terça-feira (16), a situação de emergência em mais três cidades do Rio de Janeiro (Duque de Caxias, Nilópolis e Mesquita), afetadas por desastres devido as fortes chuvas do último final de semana. As portarias com o reconhecimento foram publicadas no Diário Oficial da União.

Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos para ações de defesa civil. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Além de socorro e assistência às vítimas, os repasses podem ser utilizados para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas ou moradias destruídas ou danificadas por desastres.

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.