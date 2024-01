As instituições estão arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal e de limpeza - Rafael Wallace / Faetec

As instituições estão arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal e de limpezaRafael Wallace / Faetec

Publicado 16/01/2024 22:52 | Atualizado 16/01/2024 22:56

Rio - O RioSolidario e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) se uniram para ajudar os municípios atingidos pelas fortes chuvas, especialmente na Zona Norte e Região Metropolitana. As instituições estão arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal e de limpeza.



A Faetec disponibilizou quatro unidades como pontos de coleta, sendo elas, em Niterói, no Maracanã e em Quintino, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



"A união e a mobilização de parceiros e amigos são fundamentais para apoiar a população fluminense afetada pelas chuvas", afirmou Analine Castro, presidente de honra do RioSolidario, enfatizando o impacto positivo que a colaboração coletiva pode ter na reconstrução e no apoio às comunidades atingidas.

As instituições estão arrecadando, além de alimentos não perecíveis e água mineral, materiais de higiene pessoal como escova de dente, pasta dental, sabonete, shampoo, fraldas infantis/geriátricas e absorventes higiênicos. Dentre os itens de materiais de limpeza estão: cloro, álcool, sabão em pó, vassoura, rodo e pano de chão.



As doações podem ser feitas diretamente na sede do RioSolidario, localizada em Laranjeiras, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

As instituições estão arrecadando também materiais de higiene pessoal como escova de dente, pasta dental, sabonete, shampoo, entre outros Rafael Wallace / Faetec



Serviço



Doações via PIX - CNPJ 00517666000111 ou de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.



Locais de doações:



- RioSolidario

Endereço: Travessa Euricles de Matos, 17 – Laranjeiras.



- Unidades Faetec:



• Maracanã (Escola Técnica Estadual Ferreira Viana - R. General Canabarro, 291 - Maracanã);



• Niterói (Escola Técnica Estadual Henrique Lage - R. Guimarães Júnior, 182 – Barreto e Faetec Pendotiba - Estr. Eng. Pacheco de Carvalho, s/n - Maceió) e



• Quintino (Escola Técnica Estadual República - Rua Clarimundo de Melo, 847). - CNPJ 00517666000111 ou de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.- RioSolidarioEndereço: Travessa Euricles de Matos, 17 – Laranjeiras.- Unidades Faetec:• Maracanã (Escola Técnica Estadual Ferreira Viana - R. General Canabarro, 291 - Maracanã);• Niterói (Escola Técnica Estadual Henrique Lage - R. Guimarães Júnior, 182 – Barreto e Faetec Pendotiba - Estr. Eng. Pacheco de Carvalho, s/n - Maceió) e• Quintino (Escola Técnica Estadual República - Rua Clarimundo de Melo, 847).