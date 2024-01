A gratuidade será oferecida apenas para a emissão da segunda via da CNH, e o atendimento será por ordem de chegada - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 18/01/2024 17:02 | Atualizado 18/01/2024 17:04





Nilópolis - O Detran-RJ vai realizar neste sábado (20) um mutirão especial de atendimentos para fornecer a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos moradores da Região Metropolitana atingidos pelas enchentes do último fim de semana. Os cidadãos que perderam suas CNHs nas chuvas serão atendidos gratuitamente, sem necessidade de agendamento, em oito postos de Habilitação na Baixada Fluminense: Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Mesquita e Magé.A gratuidade será oferecida apenas para a emissão da segunda via da CNH, e o atendimento será por ordem de chegada. Para os demais serviços – como renovação de CNH, primeira habilitação, adição ou mudança de categoria, troca de Permissão para Dirigir, entre outros - será necessário pagar a taxa correspondente e fazer o agendamento pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo Teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). As vagas já estão disponíveis.

Interior do estado

Além dos municípios da Baixada Fluminense, haverá mutirão para emissão de CNHs, neste sábado, em municípios que registraram alta demanda nos últimos dias. São eles: Cordeiro, Itaocara, Valença, Areal, Miracema e Rio das Ostras. Nestas seis cidades, todos os serviços precisarão ser agendados pelo site do Detran-RJ ou pelos telefones, e não haverá o benefício da gratuidade para a emissão da segunda via.



O atendimento vai ocorrer das 8h às 12h deste sábado nos oito postos da Baixada e nos seis dos municípios do interior, exceto no caso de Nova Iguaçu, onde o atendimento ocorrerá de 10h às 14h. Para obter a gratuidade na emissão da segunda via da CNH, os usuários que perderam os documentos durante as fortes chuvas deverão preencher uma declaração de hipossuficiência, cujo modelo está sendo enviado em anexo. Os endereços dos postos podem ser encontrados no site do Detran-RJ, na aba Habilitação, Consultas, Listas de Postos.