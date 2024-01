O Campus Nilópolis é um dos pontos de arrecadação na campanha do IFRJ - Divulgação

Publicado 18/01/2024 23:19

Nilópolis - Em virtude das chuvas que acometeram o Estado do Rio de Janeiro nos últimos dias, muitos estudantes, servidores (as) e terceirizados (as) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) foram afetados. Por isso, o IFRJ está se organizando para atender as necessidade primárias dos que neste momento estão passando por esta situação tão difícil.Neste sentido, estudantes, servidores (as) e terceirizados (as) que foram afetados pelas chuvas podem preencher este formulário para que seja possível o levantamento das necessidades e, assim, direcionar a realização de campanha de arrecadação.Os Campus do IFRJ já dispõem de postos de arrecadação de doações para quem puder ajudar. Serão aceitos: materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama e banho (em bom estado) e utensílios domésticos (em funcionamento).- Arraial do Cabo - Prefeitura do Campus (9h às 16h)- Belford Roxo - Direção Geral ou Administrativa (9h às 16h)- Duque de Caxias - CoTur (8h às 18h)- Eng. Paulo de Frontin - Cotur (9h às 16h)- Mesquita - Prefeitura do Campus (9h às 16h)- Nilópolis - Prefeitura do Campus (9h às 15h)- Niterói - Direção Geral- Paracambi - Cotur (9h às 16h)- Pinheiral - Direção Geral (8h às 16h)- Realengo - Cotur (8h às 15h)- Resende - Cotur (9h às 18h)- Rio de Janeiro - Prefeitura do Campus (9h às 18h)- São Gonçalo - Coordenação de Turno(3ª,4ª e 6ª de 9h às 18h; 2ª e 5ª de 10h às 19h)- São João De Meriti - Cotur (7h às 19h)- Volta Redonda - Recepção (9h às 16h)- Reitoria (Centro) - Recepção- Reitoria (Praça da Bandeira) - Recepção