As recentes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, na noite deste sábado (20), causaram alterações na água bruta captada pela Cedae e que chega à ETA Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação/Cedae

Publicado 21/01/2024 11:40 | Atualizado 21/01/2024 15:03

Baixada Fluminense - A Cedae informou, na manhã deste domingo (21), que por causa das recentes chuvas que atingiram a Região Metropolitana, na noite deste sábado (20), precisou reduzir a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, operando com 91% de sua capacidade máxima, desde as 7h57 deste domingo (21). As chuvas causaram alterações na água bruta captada na unidade iguaçuana.

Além disso, a companhia estadual também interrompeu a operação das represas do Sistema Acari. As medidas emergenciais foram tomadas para controlar a qualidade da água.



A redução em dois dos principais sistemas produtores de água tratada impacta diretamente a distribuição de água realizada pela Águas do Rio na cidade do Rio de Janeiro e em alguns municípios da Baixada Fluminense.



Regiões afetadas: Centro e Zonas Sul e Norte do Rio de Janeiro e municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Queimados, Japeri e Mesquita, na Baixada Fluminense.



A normalização do abastecimento nessas regiões ocorrerá, de forma gradativa, assim que a Cedae retomar a produção integral de água tratada no Sistema Guandu, ainda sem previsão por parte da companhia.



A Águas do Rio orienta que os consumidores façam uso consciente da água, e ressalta que mantém seus canais de atendimento ativos pelo 0800 195 0 195, por whatsapp e ligação.