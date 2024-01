Ricardo Machado aconselha colaboradores, gestores, diretores, vice-presidentes, presidentes evitar impulsos da descontração e da vaidade nas postagens em redes sociais - Divulgação

Ricardo Machado aconselha colaboradores, gestores, diretores, vice-presidentes, presidentes evitar impulsos da descontração e da vaidade nas postagens em redes sociaisDivulgação

Publicado 18/01/2024 23:46 | Atualizado 18/01/2024 23:49

Baixada - Ninguém duvida que o número de postagens nas redes sociais irá aumentar nos dias do Carnaval. Normal. "Mas o folião deve ficar atento às postagens para evitar problemas com a imagem profissional", recomenda o gestor de carreiras, especialista em treinamentos e professor universitário, Ricardo Machado, que atua em Nilópolis e em toda a Baixada Fluminense há duas décadas, com passagens também pela Faetec Paiol.

Para evitar problemas, o gestor Ricardo Machado diz que é fundamental evitar correr riscos desnecessários no uso das ferramentas da web. Ele ressalta que a exposição leva o foco para uma boa ou má imagem. Por isso, todos devem tomar cuidado com o comportamento durante os dias de Carnaval.

“A atenção nas redes sociais deve ser redobrada, porque uma vez postada a imagem que não colabora, mesmo que retirada depois, algum estrago já estará concretizado. Aquela fotografia no meio do bloco, naquela posição no mínimo estranha, pode te deixar um tanto constrangido ao passar a semana da festa”, lembra.

Machado comenta que a pessoa pode considerar que a rede social é dela e ponto final. Entretanto, segundo ele, é preciso deixar claro também que a postagem foi uma decisão tomada e essa atitude poderá gerar algum resultado. “O que você posta na rede é decisão sua. Mas a imagem que você deseja passar vai para todos. Para os amigos, o RH da sua empresa, para os seus subordinados, para os seus clientes e também para o seu chefe”, alerta.

De acordo com Machado, a repercussão pode acarretar, por exemplo, em uma nova reflexão do chefe sobre uma promoção que na cabeça dele já estava, até então, decidida a seu favor. “Depois que inventaram o compartilhar, não temos o controle sobre quem vai ver as imagens após ser postadas”, alerta.

O especialista aconselha os colaboradores, gestores, diretores, vice-presidentes, presidentes evitar impulsos da descontração e da vaidade. “Esses profissionais que ocupam posições de destaque devem ter mais cuidado ao postar fotos e comentários, mesmo especificamente nas páginas pessoais”, afirma. Machado considera que uma repercussão negativa vai gerar críticas e especulações no ambiente corporativo.

Então, qual seria a sugestão? Machado diz que é simples. O negócio é conter a ansiedade. “Por mais que o imediatismo possa ser o grande barato das redes, vale um pequeno esforço para retardar a postagem para um outro momento. Em uma circunstância em que você já não está mais com a adrenalina tão alta, ou envolvido diretamente pela emoção da ocasião”.

Neste novo cenário, na opinião do especialista em Recursos Humanos, a pessoa terá melhores condições para avaliar, com mais calma e prudência, quais as imagens e informações que realmente poderão postar e compartilhar com os amigos, família e principalmente colegas de trabalho, sem que sejam provocados arranhões em sua imagem corporativa.

Outra questão importante são os cuidados com a saúde. Não é de bom tom iniciar o primeiro dia de trabalho ainda apresentando alguns efeitos negativos do Carnaval como cansaço excessivo, que provoca baixa produtividade, ou pior, voltar a trabalhar passando mal, por exageros de comida ou bebida em excesso. “Cuidar da carreira é uma tarefa para o ano todo. Então é bom atentar para alguns detalhes durante a tão esperada festa carnavalesca”, afirma Machado.

Se o ano no Brasil realmente começa depois do Carnaval, como diz o ditado popular, o especialista recomenda: “Começar o ano com uma boa imagem e zelar por sua carreira é pensar em festejar o próximo Carnaval ainda com uma boa carreira”, finaliza Machado.